S&T AG : Grand retour des acheteurs 29/07/2019 | 08:11 achat En cours

Cours d'entrée : 21.54€ | Objectif : 24.66€ | Stop : 20.24€ | Potentiel : 14.48% S&T AG a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 24.66 €. Graphique S&T AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 45% à l'horizon 2021.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 27.34 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Matériel informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. S&T AG 36.24% 1 583 DELL TECHNOLOGIES INC 13.12% 42 611 HP INC 5.18% 32 415 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 10.75% 19 592 SEAGATE TECHNOLOGY PLC 23.89% 13 236 LENOVO GROUP LIMITED 18.66% 9 850 LOGITECH INTERNATIONAL 32.28% 6 854 LEGEND HOLDINGS CORP -6.40% 5 689 PEGATRON CORPORATION --.--% 4 826 DAWNING INFORMATION INDUSTR.. -1.20% 4 639 LITE-ON TECHNOLOGY CORP. --.--% 3 222

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 1 153 M EBIT 2019 63,8 M Résultat net 2019 50,1 M Trésorerie 2019 47,8 M Rendement 2019 0,80% PER 2019 27,8x PER 2020 19,9x VE / CA2019 1,20x VE / CA2020 1,01x Capitalisation 1 428 M Prochain événement sur S&T AG 08/08/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 28,67 € Dernier Cours de Cloture 21,64 € Ecart / Objectif Haut 38,6% Ecart / Objectif Moyen 32,5% Ecart / Objectif Bas 20,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hannes Niederhauser Chief Executive Officer Erhard F. Grossnigg Chairman-Supervisory Board Michael Jeske Co-Chief Operating Officer Peter Sturz Co-Chief Operating Officer Richard Neuwirth Chief Financial Officer