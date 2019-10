SAF-HOLLAND : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière 08/10/2019 | 10:03 achat En cours

Cours d'entrée : 6.255€ | Objectif : 8.47€ | Stop : 6€ | Potentiel : 35.41% Le mouvement baissier observé dernièrement donne des signes d'essoufflement pouvant permettre au titre SAF-HOLLAND de renouer avec une orientation positive sur le moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 8.47 €. Graphique SAF-HOLLAND Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 6.3 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 6.3 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.4 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous la résistance des 9.26 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Systèmes automobiles Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SAF-HOLLAND -43.75% 317 HANON SYSTEMS --.--% 5 179 BREMBO S.P.A. -4.44% 3 035 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LI.. -43.58% 1 992 NHK SPRING CO., LTD. -13.37% 1 789 NINGBO XUSHENG AUTO TECHNOL.. -4.93% 1 621 SHOWA CORPORATION 25.24% 1 115 NISSIN KOGYO CO., LTD. 10.35% 897 AB DYNAMICS PLC 56.12% 599 SURFACE TRANSFORMS PLC 70.00% 44

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 1 284 M EBIT 2019 72,3 M Résultat net 2019 35,2 M Dette 2019 228 M Rendement 2019 6,05% PER 2019 8,32x PER 2020 6,56x VE / CA2019 0,40x VE / CA2020 0,41x Capitalisation 286 M Prochain événement sur SAF-HOLLAND 07/11/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 9,04 € Dernier Cours de Cloture 6,27 € Ecart / Objectif Haut 139% Ecart / Objectif Moyen 44,3% Ecart / Objectif Bas -34,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexander Geis Chief Executive Officer Martina Merz Chairman André Philipp Chief Operating Officer Matthias Heiden Chief Financial Officer Anja Kleyboldt Independent Non-Executive Director