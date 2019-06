SAFE ORTHOPAEDICS : direction Euronext Growth

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion de la prochaine Assemblée Générale Mixte de Safe Orthopaedic, le 7 juin 2019, il sera demandé aux actionnaires d'approuver le projet de radiation des titres de la société des négociations sur Euronext Paris et leur admission concomitante sur Euronext Growth, dans un délai de 12 mois à compter de l'Assemblée Générale du 7 juin 2019.La réalisation d'un tel transfert permettrait à Safe Orthopaedics d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille du groupe, à sa capitalisation boursière et offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME.Ainsi, il viserait d'une part, à permettre à la Société d'attirer des investisseurs s'intéressant aux sociétés cotées sur Euronext Growth et d'autre part à simplifier les contraintes règlementaires s'imposant à Safe Orthopaedics et à réduire les coûts afférents à la cotation, tout en lui permettant de continuer de bénéficier des attraits des marchés financiers.