SAFE ORTHOPAEDICS : les ventes se sont accélérées au deuxième trimestre

Safe Orthopaedics a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires de 2,041 millions d'euros, en hausse de 23%. La croissance s'est accélérée au deuxième trimestre (+32% après +16% au premier trimestre) grâce à la promotion des gammes stratégiques SteriSpine PS (vis pédiculaire associée à son instrumentation stérile prêt à l'emploi) et SteriSpine VA (ballon d'augmentation vertébrale lancé fin 2018) pour les traitements des fractures. La medtech a également bénéficié du retour à la croissance des distributeurs et de son partenariat japonais.Au 30 juin 2019, la trésorerie de Safe Orthopaedics s'élevait à 1,1 million d'euros, contre 500 000 euros à fin juin 2018.Pour rappel, l'assemblée générale du 7 juin 2019 a approuvé une ligne de financement de 12,15 millions d'eurps couvrant les besoins de trésorerie jusqu'en 2022 et dont le prospectus est en cours de révision par l'AMF.