Safe Orthopaedics annonce son chiffre d'affaires du T3 2018 : 823k€, en croissance de +20%

Conférence téléphonique Lundi 08 octobre à 17h45

Tel. 01 70 71 01 59 / Code : 35062309#

► Progression de +19% en France

► Progression de +21% dans le reste du monde

► Remplacement du directeur commercial pour l'Allemagne

► Accélération du recrutement de commerciaux en France et Allemagne

Eragny-sur-Oise, France, le 8 octobre 2018 à 17h35 CEST - Safe Orthopaedics (FR0012452746 - SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à

usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires trimestriel clos ainsi que sa position de trésorerie au 30 septembre 2018.

en milliers d'euros

T3 2018

T3 2017

Variation

(3 mois)

(3 mois)

France

Reste du monde Chiffre d'affaires total

400 423 823

336 +19%

350 +21%

686 +20%

Au troisième trimestre 2018, le chiffres d'affaires de Safe Orthopaedics s'est établi à 823 k€, affichant une croissance de +20% par rapport au troisième trimestre 2017, significativement tirée par les forces commerciales directes (France, Allemagne et Royaume-Uni), rapportant 512 k€, soit +48% versus 2017. La distribution mondiale progresse en Europe (+28%) et en Amérique latine (+148%), mais toujours en difficulté au Moyen Orient et en Asie Pacifique (-77%).

En France, l'équipe commerciale continue sa transition : le redécoupage des zones pour accueillir les nouveaux vendeurs recrutés au troisième trimestre 2018 et arrivant au cours du quatrième trimestre 2018, et le renforcement de compétences nécessaires à la promotion de SteriSpineTM VA, nouvelle technologie pour le traitement mini-invasive lancée au troisième trimestre1.

1 Safe Orthopaedics annonce le lancement commercial de SteriSpineTM VA, un ballon pour l'Augmentation Vertébrale

En Allemagne, la conversion des centres stratégiques se poursuit, et la société annonce le recrutement et la nomination d'Holger Duerr en tant que directeur des ventes pour l'Allemagne. Holger Duerr, dispose d'une douzaine d'années d'expérience du marché de l'augmentation vertébrale (kyphoplastie), suite à ses fonctions commerciales chez Kyphon, Dfine et récemment comme directeur des ventes Allemagne et Autriche chez Vexim.

Au Royaume-Uni, suite à l'acquisition de la force commerciale en juin et le transfert des comptes clients entre son ancien distributeur et la société, les ventes progressent comme attendues.

En milliers d'euros

9M 2018

9M 2017

Variation

(3 mois)

(3 mois)

France 1 304 1 139 +14%

Reste du monde 1 179 1 192 -1%

Chiffre d'affaires total 2 483 2331 +7%

Pénalisé par un premier semestre étale, le chiffre d'affaire progresse de +7% en cumulé, tiré par les forces commerciales directes (+26%) malgré une contre-performance des - distributeurs (-13%).

« Le focus sur la fracture vertébrale initié depuis 2 ans, ainsi que le renforcement récent des équipes commerciales en compétences, un vice-président international et trois directeurs commerciaux nationaux permettent au groupe de progresser dans ses ventes » commente Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « La promotion associée des technologies SteriSPine PS (vis pédiculaire) et SteriSpine VA (ballon pour augmentation vertébrale) nous permet depuis le début du troisième trimestre d'accélérer la croissance annuelle 2018 et fixe la stratégie des deux années à venir. Grâce aux fonds levés en juillet, l'effort de renforcement des équipes commerciale sera poursuivi au quatrième trimestre portant le nombre de commerciaux à 17, versus 10 à fin 2017. C'est par la distribution directe, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, que nous travaillons une croissance solide et plus régulière tout en augmentant significativement nos marges. »

Position de Trésorerie

Au 30 septembre 2018, la trésorerie de Safe Orthopaedics s'élevait à 5 M€ contre 5,2 M€ au 30 septembre 2017. La société anticipe un versement à venir d'environ un million d'euros issu du remboursement de Crédit Impôt Recherche et du paiement contractuel lié à l'homologation de la distribution au Japon.

Conférence téléphonique

Pierre Dumouchel, Directeur général de Safe Orthopaedics, et François-Henri Reynaud, Directeur Financier, tiendront une conférence téléphonique le lundi 8 octobre 2018 à 17h45, heure de Paris.

Pour participer :

- Numéro à composer : +33 (0)1 70 71 01 59

- Code PIN : 35062309#

Afin d'accéder à la conférence de manière optimale, les participants sont invités à se connecter 5 minutes avant le début de l'événement.

Prochaine publication financière

Chiffre d'affaires annuel 2018, le 17 janvier 2019 (après bourse)

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l'objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l'endroit. Ces technologies facilitent l'approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d'infection, et ce, dans l'intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 37 collaborateurs.

Pour plus d'informations : www.SafeOrtho.com

Contacts

Safe Orthopaedics François-Henri Reynaud

Directeur Administratif & Financier

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00 investors@safeorthopaedics.com

Relations Investisseurs

NewCap

Valentine Brouchot

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 / SafeOrtho@newcap.eu

Relations Presse

Ulysse Communication

Bruno Arabian / +33 (0)6 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com Nicolas Daniels / +33 (0)6 63 66 59 22 / ndaniels@ulysse-communication.com