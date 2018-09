Safe Orthopaedics : lance un système de kyphoplastie

19/09/2018 | 09:08

Safe Orthopaedics annonce le lancement mondial de son système de kyphoplastie, le SteriSpine VA, un ballon à haute pression de grande qualité qui peut être gonflé à 700 PSI, proposé en différentes tailles pour s'adapter aux différentes anatomies des patients.



Il fait de Safe Orthopaedics la seule société proposant une solution cohérente consistant en un système de ballon et de ciment dédiée à la restauration du corps vertébral ainsi qu'une gamme complète d'implants pour la stabilisation post fracture du segment spinal.



Le marché européen du traitement de la compression vertébrale (VCF) par augmentation vertébrale (kyphoplastie) est estimée à 82 millions d'euros en 2018 et est attendue à 120 millions en 2026 avec une croissance annuelle de 4,8%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.