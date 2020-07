Safe Orthopaedics : AGM 24 juillet 2020 – Rapport des Commissaires aux comptes – Comptes annuels 0 24/07/2020 | 16:56 Envoyer par e-mail :

SAFE ORTHOPAEDICS Société anonyme Allée Rosa Luxembourg Parc des Bellevues, Bâtiment le Californie 95610 Eragny-Sur-Oise _______________________________ Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 Benoit COURTIEU Deloitte & Associés 41, rue Saint Ferdinand 6, place de la Pyramide 75017 Paris 92908 Paris-La Défense Cedex S.A.S. au capital de 2 188 160 € 572 028 041 RCS Nanterre SAFE ORTHOPAEDICS Société anonyme Allée Rosa Luxembourg Parc des Bellevues, Bâtiment le Californie 95610 Eragny-Sur-Oise _______________________________ Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 _______________________________ A l'assemblée générale de la société SAFE ORTHOPAEDICS Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAFE ORTHOPAEDICS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration du 28 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des appréciations En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Continuité d'exploitation La note 2.1 de l'annexe des comptes annuels précise les conditions dans lesquelles les comptes de Safe Orthopaedics ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. 3 l SAFE ORTHOPAEDICS l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2019 Dans le contexte incertain et évolutif lié à la crise Covid-19, nous avons apprécié les hypothèses retenues par la société ainsi que l'information communiquée dans l'annexe à cet égard. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 28 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. Informations relatives au gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 4 l SAFE ORTHOPAEDICS l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2019 comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non- détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la 5 l SAFE ORTHOPAEDICS l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2019 collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. Paris et Paris-La Défense, le 30 avril 2020 Les commissaires aux comptes Benoit COURTIEU Deloitte & Associés Géraldine SEGOND 6 l SAFE ORTHOPAEDICS l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2019 COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 1 Bilan Bilan actif 2 Bilan Passif 3 Compte de résultat 4 NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 1. Présentation de la Société 1.1. Information relative à la Société et à son activité La société SAFE ORTHOPAEDICS et ses filiales sont spécialisées dans le développement et la commercialisation d'implants et de leur instrumentation stérile à usage unique pour la chirurgie du rachis. 1.1.1. Dénomination sociale et siège social SAFE ORTHOPAEDICS, Parc des Bellevues - Allée Rosa Luxemburg Le Californie - 95610 Eragny sur Oise 1.1.2. Forme Juridique Société Anonyme 1.1.3. Immatriculation de la Société La Société Safe Orthopaedics est immatriculée à Pontoise au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro d'identification unique B 520 722 646. Le Code LEI de la Société est 969500DG8YK9AV60FN03. 1.2. Evénement marquants de l'exercice 1.2.1. Obtention de la certification de SteriSpine PS au Japon En mars 2019, le partenaire japonais de Safe Orthopaedics, KiSCO Co., Ltd., a reçu l'enregistrement de SteriSpine PS au Japon. Cet enregistrement marquait notamment les débuts de l'accord de droits de commercialisation et de distribution exclusifs pour le Japon, signé en juin 2018 avec KiSCO. Cette certification représentait une étape dans l'accord signé avec KiSCO, accompagnée d'un paiement d'étape en espèce, encaissé par Safe Orthopaedics à la fin mars. 5 1.2.2. Conclusion d'un contrat de financement en OCEANE avec BSA attachés le cas échéant Le 16 mai 2019, Safe Orthopaedics a conclu avec le fonds d'investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund un contrat d'émission, en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1 245 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 10 000 € chacune (les « OCEANE »), se décomposant en 7 tranches de 30 OCEANE suivies de 23 tranches de 45 OCEANE chacune, assorties, le cas échéant, de bons de souscription d'actions (les « BSA »). Le montant nominal total des OCEANE ainsi émises sera égal à 12,45 M€. La mise en place de cette ligne de financement par émission d'OCEANE-BSA a pour objectif de permettre à Safe Orthopaedics de : Soutenir le développement des ventes organiques de l'activité ;

Etudier toute opportunité de croissance externe pertinente au développement de la Société ;

Mettre sur le marché de nouveaux produits dédiés à la chirurgie de la fracture vertébrale ; et

Atteindre la profitabilité financière en 2022 (Excédent Brut d'Exploitation positif). 1.2.3. Création de la filiale allemande La Société Safe Orthopaedics a créé une filiale en Allemagne, Safe Orthopaedics Deutschland GmbH, immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de Sarrebruck le 14 juin 2019. Cette filiale permet au Groupe d'être encore plus efficace sur le territoire allemand, où les produits Safe Orthopaedics sont distribués en direct. 1.2.4. Lancement de SteriSpine PS 2 La société annonce le lancement commercial de la deuxième génération de SteriSpine PS dès le moisde juillet 2019. Grâce au savoir-faire capitalisé par la société dans la conception et l'industrialisation d'instruments polymères, uniques et brevetés à l'échelle internationale, cette deuxième génération de SteriSpine PS est plus fine, plus résistante, et toujours radio transparente, permettant au chirurgien de réaliser une approche chirurgicale toujours moins invasive. 1.2.5. Transfert des titres de la Société vers le marché de croissance des PME Euronext Growth Paris Les titres de la Société ont été transféré du marché réglementé Euronext Paris vers le marché de croissance des PME Euronext Growth Paris. Les titres de la Société ont été admis aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris le 23 août 2019. 6 La réalisation de ce transfert a permis à Safe Orthopaedics d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille du Groupe, à sa capitalisation boursière et offrant un cadre règlementaire mieux adapté aux PME. Ainsi, il permet à la Société d'attirer des investisseurs s'intéressant aux sociétés cotées sur Euronext Growth, et d'autre part à simplifier les contraintes règlementaires s'imposant à Safe Orthopaedics et à réduire les coûts afférents à la cotation, tout en lui permettant de continuer de bénéficier des attraits des marchés financiers. 1.2.6. Renouvellement du Conseil d'administration L'Assemblée Générale du 26 novembre 2019 a décidé le renouvellement de la composition du Conseil d'administration de la Société. Le renouvellement de la composition du Conseil d'administration s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre, par l'équipe de direction de la Société, d'une stratégie claire de développement industriel et commercial, dans un contexte de réduction du coût de ses fonctions centrales. A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration nouvellement composé a désigné Pierre Dumouchel au poste de Président du Conseil d'administration. 1.3. Evènements postérieurs à la clôture 1.3.1. Regroupement des actions de la Société Le 21 janvier 2020, à l'issue des opérations amorcées le 26 novembre 2019, les actions de la Société ont été regroupées par 150. La première cotation des actions nouvelles a eu lieu le 17 janvier 2020 et l'attribution des actions nouvelles le 21 janvier 2020. A la suite de ces opérations, le capital de la Société était de 1.936.003,50 € et était composé de 1.290.669 actions d'une valeur nominale unitaire de 1,50 €. Le Conseil d'administration du 20 janvier 2020 a procédé à une réduction de ce capital social motivée par des pertes, par voie de réduction du nominal de 1,50 € à 0,10 €. 1.3.2. Confirmation de brevet En mars 2020, l'Office Européen des Brevets (OEB) a confirmé la validité de deux brevets clés de la Société (EP2854674 et EP2519179), à l'encontre desquels la société Neo Medical avait engagé une procédure d'opposition. 7 1.3.3. Homologation de SteriSpine PS 2 au Japon Le 31 mars 2020, Safe Orthopaedics a annoncé l'homologation de SteriSpine PS 2, nouvelle génération de kit, par l'Agence des produits pharmaceutiques et médicaux japonaise (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency - PMDA). Distribué par le partenaire local, KiSCO, Safe Orthopaedics prévoit une adoption rapide de cette nouvelle génération et une accélération du nombre de chirurgies, déjà soutenue, sur le second semestre 2020. 1.3.4. Crise sanitaire du Covid-19 Compte tenu de l'impact des mesures de réorganisation des services de santé pour le traitement de la pandémie dans les pays en distribution directe et de l'impossibilité d'accéder aux hôpitaux, la société s'est préparée à traverser une période de forte contraction des ventes sur le 2ème trimestre 2020 et se prépare à une reprise progressive à l'issue de cette période. Dans ce contexte, les forces commerciales de Safe Orthopaedics en France, Allemagne et au Royaume-Uni ainsi que les personnels du siège ont été mis en activité partielle variable selon les services. Le Président-Directeur général, la Directrice des ressources humaines et le Directeur administratif et financier restent opérationnels, focalisés sur la protection des équipes, l'adaptation des ressources en fonction des besoins clients et poursuivent leurs discussions avec les autorités et les différents partenaires de la société. Aussi, le paiement des cotisations sociales et fiscales a été ajourné en collaboration avec les services de l'Etat comme cela a été proposé aux sociétés directement impactées par la pandémie. L'ensemble des partenaires bancaires de Safe Orthopaedics dont la BPI et le groupe Banque Populaire ont décidé de surseoir aux remboursements d'échéances d'emprunts ou de paiement de redevances de crédit-bail jusqu'à fin septembre 2020. Le soutien du bailleur des locaux du siège a permis d'aménager le paiement des loyers comme cela a été suggéré par le Gouvernement courant mars 2020. Par ailleurs, Safe Orthopaedics devrait encaisser rapidement le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) pour un montant de 250 k€. Enfin, Safe Orthopaedics a réduit stratégiquement ses achats avec ses fournisseurs. Seuls les investissements dans les stocks SteriSpine PS 2ème génération sont maintenus afin d'en faire bénéficier le plus rapidement ses distributeurs et tous les hôpitaux à l'issue de la période de Covid- 19. Cela permettra de dynamiser le redémarrage des chirurgies du rachis grâce aux kits de chirurgies toujours disponibles et toujours stériles, en s'affranchissant de la logistique de stérilisation. Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et la Société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. 8 Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, la société n'est pas en capacité d'en apprécier précisément l'impact chiffré pour ses activités, qui devraient se relancer progressivement au cours du troisième trimestre 2020. 1.3.5. Financement ABO Dans le cadre du contrat de financement de 12,45 M€ avec le fonds Alpha Blue Ocean, trois tirages exceptionnels à l'initiative de l'investisseur, appelés « Investor Call », ont été réalisés les 2 et 17 avril 2020. La Société a encaissé 1,28 M€ au titre de ces Investor Call. Le solde du financement s'élève aujourd'hui à 15 tranches de 428k€. 2. Principes, règles et méthodes comptables Les comptes annuels de la Société ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, tel que modifié par tous les règlements ultérieurs de l'ANC. La présentation des résultats issus de la comptabilité, et les techniques d'informations se fondent sur des principes comptables dont le respect du principe de prudence est un des éléments de la sincérité des comptes et dont découlent l'évaluation des éléments du bilan et la détermination du résultat de chaque exercice : Continuité d'exploitation

Indépendance des exercices

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

Principe de rattachement des charges et des produits par exercice. Les états financiers sont présentés en euros et ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 24 avril 2020. 2.1. Continuité d'exploitation Les résultats et la trésorerie de la société sont impactés par les investissements massifs effectués pour mener à bien sa stratégie de développement et le déploiement commercial. Le niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie de la société s'élève à 94 K€ au 31 décembre 2019. 9 Au 28 avril 2020, la société a reçu les versements mensuels au titre du contrat de BEOCEANE1 (1, 7 m€ versés depuis la clôture) ainsi que des 3 « Investor Calls » (réalisés en avril 2020 pour un montant de 1, 3 m€), ces derniers permettant d'atténuer les tensions de trésorerie. Entre le 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice, et la date d'arrêté des comptes par le Conseil d'administration le 28 avril 2020, sont survenus la crise sanitaire évolutive du Covid-19 et, en France et dans de nombreux pays, des mesures de confinement. La situation dans le contexte actuel est incertaine et évolutive et, à ce stade, il est difficile d'anticiper les impacts sur l'activité. La société a procédé à une mise à jour de ses prévisions de trésorerie pour les douze prochains mois en intégrant ce nouveau contexte, au mieux des informations disponibles à date. Ces prévisions prennent en compte les éléments suivants : Le programme de BEOCANE qui permettra à la société d'encaisser 430 K€ par mois soit 5,14 M€ sur les 12 prochains mois

L'impact de la crise sanitaire sur l'activité la société a pris en compte des hypothèses de contraction du chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre 2020 impactant les encaissements et de reprise progressive à l'issue de cette période pour un retour à une situation normale à compter de septembre la société prévoit la concrétisation de la croissance de ses activités à l'issue de la période de confinement devant se traduire par une augmentation significative des encaissements au cours du 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021. Les actions et plans d'économie qu'elle a mis en œuvre : la réduction ciblée de ses achats auprès de ses fournisseurs. Seuls les investissements dans les stocks SteriSpine PS 2 ème génération ont été maintenus afin d'en faire bénéficier le plus rapidement ses distributeurs et tous les hôpitaux à l'issue de la période de Covid-19. Ceci permettra de dynamiser le redémarrage des chirurgies du rachis grâce aux kits de chirurgies toujours disponibles et toujours stériles, en s'affranchissant de la logistique de stérilisation.

génération ont été maintenus afin d'en faire bénéficier le plus rapidement ses distributeurs et tous les hôpitaux à l'issue de la période de Covid-19. Ceci permettra de dynamiser le redémarrage des chirurgies du rachis grâce aux kits de chirurgies toujours disponibles et toujours stériles, en s'affranchissant de la logistique de stérilisation. la mise en activité partielle des forces commerciales de Safe Orthopaedics en France, Allemagne et au Royaume-Uni qui n'ont plus accès aux hôpitaux ainsi que les personnels du siège ; Programme de BEOCEANE EHGO (Fond luxembourgeois géré par la société Alpha Blue Ocean) validé par le Conseil d'administration du juin 2019 et auquel la société à accès jusqu'au 30 novembre 2021 10 le report du paiement des cotisations sociales et fiscales de février 2020 comme cela a été proposé aux sociétés directement impactées par la pandémie ;

l'accord déjà obtenu des partenaires bancaires de Safe Orthopaedics, dont la BPI et le groupe Banque Populaire, de surseoir aux remboursements d'échéances d'emprunts ou au paiement des redevances de crédit-bail jusqu'à fin septembre 2020 ;

crédit-bail jusqu'à fin septembre 2020 ; la demande de remboursement du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) au titre de 2019 pour un montant de 250 k€. Sur la base de ces prévisions et hypothèses, la Direction a estimé que les besoins de trésorerie de la société seraient couverts pour les 12 prochains mois et a donc, dans ce contexte, établi les comptes en application du principe de la continuité d'exploitation. La société envisagera d'autres options de financement notamment pour relayer le programme en cours de BEOCEANE qui se termine en novembre 2021 et ainsi lui permettre de poursuivre son activité et sa stratégie de développement. 2.2. Filiales La société Safe Orthopaedics SA est la société mère du Groupe. Elle détient trois filiales à 100 % : Safe Orthopaedics LLC, créée en décembre 2011 ; Safe Orthopaedics LTD, créée en mai 2018 ; Safe Orthopaedics GmbH, créée en juin 2019. Capitaux Chiffre Résultat net Capital social % de d'affaires Raison Sociale Adresse Devise propres (en K (en K (en devise) détention (en K devise) devise) devise) SAFE ORTHOPAEDICS LLC 1 700 W Irving Park Rd, Suite 303, Chicago IL 60613, USA USD 100 100% (9 518) - (30) SAFE ORTHOPAEDICS LTD 24 HOLBORN VIADUCT EC1 A 2BN LONDON GBP 5 000 100% (451) 293 (284) SAFE ORTHOPAEDICS GMBH Lebacher Straße 4, 66113 Saarbrücken, Germany EUR 25 000 100% (301) - (326) 3. Informations relatives au bilan La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 11 3.1. Actif 3.1.1. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Brevets Les coûts engagés par Safe Orthopaedics préalablement au dépôt des droits attachés aux brevets sont comptabilisés en charges. Logiciels Les coûts liés à l'acquisition des licences de logiciels sont inscrits à l'actif sur la base des coûts encourus pour acquérir et pour mettre en service les logiciels concernés. Durée et charge d'amortissement Lorsqu'elles ont une durée d'utilité finie, l'amortissement est calculé de façon linéaire afin de ventiler le coût sur leur durée d'utilité estimée, soit : Immobilisations Durées d'amortissement Logiciels 1 an 3.1.2. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 12 Durée et charge d'amortissement Lorsqu'elles ont une durée d'utilité finie, l'amortissement est calculé de façon linéaire afin de ventiler le coût sur leur durée d'utilité estimée, soit : Immobilisations Durées d'amortissement Installations techniques, matériel et outillage 2 - 5 ans Installations, agencements et aménagements divers 8 - 10 ans Matériel de bureau 2 - 5 ans Mobilier de bureau 8 - 10 ans Le tableau de variation des immobilisations au 31.12.2019 se présente comme suit : Exprimé en € Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., apports Virement Cession Fin d'exercice FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 145 960 17 113 163 072 Terrains Dont composants Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Const. Install. générales, agenc., aménag. Install. techniques, matériel et outillage ind. 1 577 423 29 197 61 954 1 668 574 Installations générales, agenc., aménag. 152 325 182 441 334 766 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier 131 020 53 134 3 056 181 098 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours 55 279 169 495 (61 954) 162 820 Avances et acomptes IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 2 062 007 451 380 3 056 2 510 331 Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations 5 942 25 000 30 942 Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières 77 431 34 355 38 325 73 461 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 83 373 59 355 38 325 104 403 TOTAL GENERAL 2 145 380 510 735 41 381 2 614 733 Les augmentations les plus importantes de l'exercice concernent les postes d'installations générales, agencements et aménagements ainsi que des immobilisations en cours, et correspondent respectivement : aux travaux de réfection du siège social (rez-de-chaussée de l'immeuble Le Californie) ;

(rez-de-chaussée de l'immeuble Le Californie) ; aux moules de production 2 ème génération. 13 Le tableau de variation des amortissements au 31.12.2019 se présente comme suit : Exprimé en € Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 144 870 15 097 159 967 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales,agenc.,aménag. Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 344 447 186 820 1 531 267 Installations générales, agenc. et aménag. divers 38 592 41 929 80 521 Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier 96 373 30 605 3 056 123 922 Emballages récupérables, divers TOTAL GENERAL 1 624 282 274 451 3 056 1 895 677 3.1.3. Immobilisations financières Les immobilisations financières sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Elles correspondent principalement aux titres de participation ainsi qu'aux dépôts de garantie des loyers et des locations de véhicules. 3.1.4. Entreprises Liées En application du règlement de l'ANC et de l'article R.123-198 11 du Code de Commerce relatif aux parties liées, la société déclare ne pas avoir de transactions significatives qui n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché en 2019. Poste Bilan Montant Titres de participation Créances clients et comptes rattachés Comptes courants Ecart de conversion actif Dettes fournisseurs et comptes rattachés Provision des comptes courants Groupe Ecart de conversion passif 30 777 259 140 9 609 662 8 641 80 944

8 469 658

922 891 Les positions au 31.12.3019 ci-dessus concernent les filiales américaine, britannique et allemande. 14 3.1.5. Stocks Du fait de la nature de l'activité, le Groupe met à la disposition des hôpitaux et cliniques des instruments de pose (ancillaires) et des implants de différentes tailles pouvant conduire à des cycles de rotation longs pour les tailles atypiques. Les stocks sont constitués principalement par des encours et des produits intermédiaires et finis, valorisés selon leur coût de production. Les stocks de marchandises sont évalués au coût historique réel, en utilisant la méthode du coût moyen pondéré pour le calcul de coût. Le coût historique correspond au total des prix d'achats, frais de transformation et autres frais encourus. La dépréciation des stocks intervient si le prix de revient majoré des frais de commercialisation s'avérait supérieur au prix de marché ou si le stock était altéré. Par ailleurs, les stocks peuvent être dépréciés en fonction de leur ancienneté et de leur date de péremption (rotation lente) Exprimé en € Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2019 STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements 47 555 47 555 En-cours de production de biens 773 797 102 258 671 539 En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis 1 389 024 215 199 1 173 825 Marchandises TOTAL 2 210 376 317 457 1 892 919 3.1.6. Créances clients et comptes rattachés Les créances clients sont enregistrées à la valeur nominale. Les produits de la société sont commercialisés auprès des hôpitaux publics et privés et à des distributeurs. Le risque de défaillance est considéré comme faible. Une provision pour dépréciation est comptabilisée au cas par cas. Non échues <30 jours < 60 jours < 90 jours > 90 jours Total 2019 414 687 199 055 7 777 42 594 258 496 922 610 En pourcentage des ventes TTC 8,6% 4,1% 0,2% 0,9% 5,3% 19,1% 15 3.1.7. Autres créances Exprimé en € ETAT DES CREANCES Montant brut < ou = 1an > 1an Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 120 120 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 249 751 249 751 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 147 923 147 923 Groupe et associés 9 609 662 9 609 662 Débiteurs divers 41 366 41 366 Charges constatées d'avance 67 321 67 321 10 116 143 10 116 143 Les 250 K€ correspondent au Crédit d'Impôt Recherche (CIR) pour 180 K€ et au Crédit d'Impôt Innovation pour 70 K€. Les créances Groupe et associés correspondent aux comptes courants avec les filiales américaine, britannique et allemande. Compte tenu de la mise en sommeil de l'activité commerciale de Safe Orthopaedics LLC, la société a provisionné 100% du compte courant vis-à-vis de la filiale, soit 8 470 K€. 3.1.8. Valeurs mobilières et disponibilités Les disponibilités et les valeurs mobilières au 31/12/2019 se décomposent comme suit : Exprimé en € Valeur Brute Provision Valeur Nette Compte à Terme 0 0 Action Propres (Contrat de liquidité) 2 138 544 1 594 Comptes Bancaires et Caisse 90 951 90 951 Compte de Liquidité (Contrat de liquidité) 1 623 1 623 Total Général 94 712 544 94 168 16 3.1.9. Compte de régularisation Les charges constatées d'avance au 31/12/2019 pour un montant de 67 K€ concernent des charges d'exploitation, et se décomposent comme suit : Exprimé en € Charges constatées d'avance Achats Composants 14 504 Loyers 32 070 Location diverses 3 014 Maintenance 3 666 Assurances 9 711 Honoraires 671 Autres 3 685 67 321 3.1.10. Opérations en monnaies étrangères Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération. Les créances et dettes en monnaies étrangères existant à la clôture de l'exercice sont converties au cours en vigueur à cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan aux postes « écarts de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement suivant les modalités suivantes. Les comptes de trésorerie en monnaies étrangères existant à la clôture de l'exercice sont convertis au cours en vigueur à cette date. Les gains et pertes de change résultant de la conversion de créances et dettes commerciales ne sont plus classés en résultat financier mais en résultat d'exploitation. 2019 2018 Ecarts de conversion actif 8 641 6 213 ACTIF 8 641 6 213 Ecarts de conversion passif 922 891 715 850 PASSIF 922 891 715 850 Au 31.12.2019, les écarts de conversion actifs et passifs sont relatifs à la différence de change dollar/euro et livre sterling/euro sur les comptes courants avec les filiales américaine et britannique. 17 3.2. Passif 3.2.1. Variation des Capitaux Propres Les capitaux propres ont évolué de manière suivante au cours de l'exercice 2019 : En début + - En fin d'exercice d'exercice Capital versé, actions ordinaires 4 126 801 2 024 887 4 215 684 1 936 004 Primes d'émission 33 554 191 705 067 122 674 34 136 585 Primes d'émission S/ABSA 14 000 14 000 Bons de souscription d'action 133 361 3 355 136 716 Report à nouveau (solde débiteur) - 30 926 584 - 6 268 013 4 215 772 - 32 978 825 Résultat (Perte) - 6 268 013 - 7 560 419 6 268 013 - 7 560 419 Total Général 633 756 - 11 095 124 14 822 143 - 4 315 940 3.2.2. Capital Le capital est composé de 193 600 459 actions entièrement souscrites et libérées de 0.01 € de valeur nominale. Le nombre de titres est le suivant : Conversion Différentes catégories de titres 31/12/2018 Emission d'actions d'actions 31/12/2019 Actions ordinaires 41 268 022 152 332 437 - 193 600 459 Actions de préférence A - - Actions de préférence B - - TOTAL 41 268 022 152 332 437 - 193 600 459 18 L'évolution du capital social est la suivante : Date Nature des opérations Nb de titres Capital Prime en K€ en K€ Au 31 décembre 2018 41 268 022 4 127 33 701 17/05/2019 Augmentation de capital (ABO) 4 322 917 432 190 27/05/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 416 666 42 8 31/05/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 833 333 83 17 07/06/2019 Réduction du capital social - - 4 216 - (réduction du nominal) 11/06/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 333 333 3 37 Au 30 juin 2019 47 174 271 472 33 953 24/07/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 142 857 14 9 31/07/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 333 333 33 17 09/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 166 666 17 8 15/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 166 666 17 8 19/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 400 000 4 16 20/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 400 000 4 16 22/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 400 000 4 16 28/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 000 000 10 30 04/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 500 000 5 15 09/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 250 000 13 38 09/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 250 000 13 38 16/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 750 000 8 23 16/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 333 333 13 27 18/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 333 333 13 27 18/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 500 000 15 15 23/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 500 000 15 15 23/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 2 500 000 25 25 24/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 500 000 15 15 25/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 500 000 15 15 27/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 500 000 15 15 30/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 2 500 000 25 25 19 30/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 2 500 000 25 25 02/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 03/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 08/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 4 000 000 40 - 10/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 4 000 000 40 - 10/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 14/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 15 000 000 150 - 22/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 22/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 23/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 24/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 24/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 5 000 000 28/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 50 - 29/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 30/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 31/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 4 000 000 40 - 01/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 1 000 000 10 - 06/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 4 000 000 40 - 07/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 4 000 000 40 - 08/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 4 000 000 40 - 4 000 000 14/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 40 - 15/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 4 000 000 40 - 18/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 3 000 000 30 - 21/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 7 000 000 70 - 21/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO) 29 000 000 290 - Au 31 décembre 2019 193 600 459 1 936 34 389 20 3.2.3. Avances conditionnées Avance OSEO Le 21 juillet 2011, la société a obtenu d'OSEO une aide à l'innovation remboursable de 940 000 € ne portant pas intérêt pour le « développement d'une gamme d'implants et de leur instrumentation à usage unique pour la chirurgie du dos. » Les versements d'OSEO s'échelonnent entre la signature du contrat et la fin du projet. Les principales étapes sont les suivantes : Premier versement de 740 000 € le 31 janvier 2012

Le solde de 200 000 € a été versé en octobre 2014, à l'achèvement des travaux En cas d'échec technique ou commercial ou de succès technique ou commercial partiel du programme, le Société remboursera une somme forfaitaire de 240 000 €, selon l'échéancier suivant : 4 échéances trimestrielles de 25 000 € à compter du 30/09/2015 jusqu'au 30/06/2016

4 échéances trimestrielles de 35 000 € à compter du 30/09/2016 jusqu'au 30/06/2017 En cas de succès, le remboursement de cette aide à l'innovation suivra les modalités suivantes : 4 échéances trimestrielles de 25 000 € à compter du 30/09/2015 jusqu'au 30/06/2016

4 échéances trimestrielles de 35 000 € à compter du 30/09/2016 jusqu'au 30/06/2017

4 échéances trimestrielles de 50 000 € à compter du 30/09/2017 jusqu'au 30/06/2018

8 échéances trimestrielles de 62 500 € à compter du 30/09/2018 jusqu'au 30/06/2020 En 2019, nous avons effectué un remboursement total de 187 500 €, il reste donc 187 500 € sur cette avance. 3.2.4. Provisions pour risques et charges Il s'agit de l'écart de conversion d'actif relatif à la filiale britannique. En début + - En Fin d'exercice d'Exercice Provision pour Risques 6 213 2 428 8 641 3.2.5. Emprunts obligataires Exprimé en € Montant Brut 1 an au plus Plus d'un an Emprunts obligataires convertibles 5 059 994 460 000 4 599 994 21 Au 31 décembre 2019, 46 OCEANE étaient détenues par le fonds Luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund. Ces OCEANE correspondant aux 7ème et 8ème tranches du financement en BEOCEANE (voir paragraphe 1.2.2 des notes annexes aux états financiers) ont été converties en janvier 2020. 3.2.6. Dettes Fournisseurs et comptes rattachés Montant 1 an au plus Plus d'un Brut an Fournisseurs et comptes rattachés 2 185 639 2 185 639 Les dettes fournisseurs et comptes rattachés au 31.12.2019 correspondent principalement à : des fournisseurs des frais généraux et administratifs pour 1 319 K€ ;

des fournisseurs des matières premières pour 333 K€ ; et

des factures non parvenues pour 453 K€. 3.2.7. Dettes fiscales et sociales Les dettes fiscales et sociales se décomposent comme suit : Montant 1 an au plus Plus d'un Brut an Personnel et comptes rattachés 342 061 342 061 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 370 340 370 340 Etat : taxe sur la valeur ajoutée 6 115 6 115 Etat : autres impôts, taxes et assimilés 67 960 67 960 Total Général 786 476 786 476 3.2.8. Charges à payer Montant Brut Dettes fournisseurs et comptes rattachés 452 704 Personnel et comptes rattachés 336 558 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 158 967 Etat: charges à payer 37 342 Total Général 985 571 Le montant de 453 K€ correspond aux factures non parvenues. 22 4. Information relative au compte de résultat 4.1. Chiffres d'affaires Le chiffre d'affaires est reconnu lorsque la société a transféré à l'acquéreur et/ou à l'utilisateur les risques et avantages inhérents à la propriété des biens. France Intracom Export Totaux Production vendue 1 613 267 855 713 2 098 760 4 567 740 Production vendue de services 90 000 772 2 237 93 009 Total Général 1 703 267 856 486 2 100 997 4 660 749 4.2. Résultat Financier Le résultat financier au 31 décembre 2019 est une charge de 855 K€ (comparé à une charge de 441 K€ l'an dernier) et se décompose de la façon suivante : Exprimé en € Rubriques 31/12/2019 31/12/2018 PRODUITS FINANCIERS Autres intérêts et produits assimilés 504 439 6 126 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 31 765 Différences positives de change 14 239 9 518 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS 550 443 15 644 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 173 421 414 646 Intérêts et charges assimilées 1 178 804 Différences négatives de change 13 104 5 885 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 40 479 36 440 CHARGES FINANCIERES 1 405 807 456 971 RESULTAT FINANCIER (855 364) (441 327) L'augmentation sur l'exercice 2019 est principalement liée aux charges d'intérêts sur l'emprunt obligataire convertible avec ABO, aux frais d'engagements et aux pénalités. 23 4.3. Résultat Exceptionnel Le résultat exceptionnel est un produit de 6 K€ au 31.12.2019 et correspond aux opérations de gestion diverses : Exprimé en € Rubriques 31/12/2019 31/12/2018 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 380 1 394 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 380 1 394 RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 620 (1 394) 4.4. Impôts sur les bénéfices 4.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices 2019 2019 2019 2018 Résultat Résultat Net Résultat Net avant impôt Impôt dû après impôt après impôt Résultat courant - 7 812 193 - 7 812 193 - 6 484 382 Résultat exceptionnel 5 620 5 620 - 1 394 Créance d'impôt 246 154 246 154 217 762 Total Général - 7 560 419 - - 7 560 419 - 6 268 013 La créance d'impôt est principalement composée du Crédit d'Impôt Recherche d'un montant de 180 K€ et du Crédit d'Impôt d'Innovation pour 70 K€. 24 4.4.2. Accroissement et allègement de la dette future d'impôts 2019 2018 Accroissement de la dette future d'Impôts Amortissements dérogatoires Provision pour hausse de prix Charges à répartir, écart de conversion actif -8 641 Base totale -8 641 Accroissement de la dette future d'Impôts Allègement de la dette future d'impôts Congés payés, contribution sociale de solidarité Ecart de conversion passif, produits taxés d'avance 922 891 715 850 Base totale 914 251 715 850 Allègement de la dette future d'impôts 255 990 200 438 Déficit reportable 41 987 262 35 107 796 4.5. Crédit d'Impôts Compétitivité Emploi (CICE) Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été transformé en un allègement de cotisations sociales pérennes et à effet immédiat. A compter du 1er janvier 2019, cet allègement se traduit par la réduction de 6 points des cotisations sociales patronales d'assurance maladie pour les rémunérations qui n'excèdent pas 2,5 fois le SMIC. A compter du 1er octobre 2019, vient s'ajouter la réduction de 4,05 points des cotisations sociales patronales pour les rémunérations dans la limite de 1,6 fois le SMIC. En 2019, la Société a bénéficié de ces allègements. 5. Autres Informations 5.1. Engagements et opérations non inscrites au bilan 5.1.1. Engagements en matière de pension ou d'indemnités assimilées Les engagements de retraite non provisionnés représentent un montant de 43 K€. 25 Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses retenues : LIBELLE 31-déc.-19 31-déc.-18 M éthode UCP UCP Taux (maturité 18 ans - Mercer yield curve) 1,38% 1,95% Taux de croissance des salaires (inflation comprise) 2% 2% Taux de charges sociales et fiscales (moyenne) Cadres 52,18% 52,27% Non Cadres 47,15% 52,65% Turn-Over Elevé Moyen Départ Initiative du salarié Initiative du salarié Volontaire Volontaire Année de départ 65 ans 65 ans Convention CCN CCN Cadres Métallurgie Cadres (3025) Métallurgie Cadres (3025) Métallurgie OETAM Métallurgie OETAM Non cadres -ETAM Région Parisienne Région Parisienne (3126) (3126) Table de mortalité Hommes TF 68 12-17 INSEE TH 13-15 INSEE Femmes TF 68 12-17 INSEE TF 13-15 INSEE Montant 42 604 52 471 5.1.2. Obligations au titre de contrat de location simple La Société dispose d'un bail commercial contracté avec Paris Province Properties pour ses locaux situés à ÉRAGNY SUR OISE (95610) Parc des Bellevues - Allée Rosa Luxemburg, siège social de la Société. Celle-ci est installée dans le bâtiment Le Californie. La Société a procédé au réaménagement de ses locaux au sein du bâtiment, aujourd'hui composés des éléments suivants : Des locaux à usage de bureaux représentant l'intégralité du rez-de-chaussée pour une surface totale d'environ 903,30m² ;

rez-de-chaussée pour une surface totale d'environ 903,30m² ; 32 emplacements de stationnement en extérieur. Le bail a été établi le 3 décembre 2018 pour une durée de 9 ans commençant à courir au 1er janvier 2019. 26 Le loyer annuel s'élève à 100 K€ HT, ramené à 80 K€ HT pour la première année (soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). Une garantie de 25 K€ HT, représentant trois mois de loyer HT a également été versée. Le montant des loyers comptabilisé en charges au 31 décembre 2019 s'élève à 84 K€ (72 K€ au 31 décembre 2018). 5.1.3. Compte Personnel de Formation (CPF) La société envoie les données relatives au temps de travail par la DSN à la Caisse des dépôts lui permettant de calculer les heures de CPF acquises au titre du l'exercice 2019 et d'implémenter le compte personnel de chaque salarié en conséquence. 5.1.4. Actions propres détenues par la Société Au 31 décembre 2019, les actions suivantes figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA, dans le cadre du contrat de liquidité sur les actions de la société confié à Louis Capital Market UK LLP : Nombre d'actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l'exercice : 159 419

Valeur évaluée au cours d'achat : 1 530,42 €

Valeur nominale : 0,01 €

5.2. Autres Informations diverses

5.2.1. Effectifs 31 décembre 31 décembre 2019 2018 Cadres 30 24 Agents de maîtrise et Techniciens 13 9 Employés Effectifs 43 33 27 La Sté Safe Orthopaedics SA a publié ce contenu, le 08 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

