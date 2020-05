Safe Orthopaedics : SafeOrthopaedics annonce le dépôt de plusieurs marques au Japon

Levée progressive de l’activité partielle des équipes commerciales et du siège en France

Safe Orthopaedics (FR0013467123 – ALSAF) (Paris:ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation de kits prêts à l’emploi, comprenant implants et instruments à usage unique, neufs et stériles, destinés au traitement mini-invasif des fractures du rachis, annonce l’acceptation de plusieurs dépôts de marques par l’office japonais.

Le 7 mai 2020, à l’instar de la marque SteriSpine, Safe Orthopaedics a eu confirmation de l’acceptation de ses marques produits WALNUT, CEDAR, ELM, OAK et LARCH auprès de l’Office japonais des dépôts de marques.

Levée progressive de l’activité partielle en France

Par ailleurs, en date du 11 mai, le gouvernement français a initié la levée progressive du confinement décrété le 17 mars 2020, avec la réouverture des écoles et de certains établissements publics.

A cette occasion, Safe Orthopaedics a décidé la levée progressive de l’activité partielle des équipes commerciales. La reprise de l’activité s’accompagne de la mise en œuvre des mesures d’hygiène et sécurité indispensables à cette reprise.

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, et emploie environ 50 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 4.7M€ en 2019.

