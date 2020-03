Safe Orthopaedics : annonce l'homologation de SteriSpineTM PS 2ème génération au Japon

Regulatory News:

Safe Orthopaedics (Paris:ALSAF) (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l ’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la certification de SteriSpineTM PS 2ème génération au Japon.

En juillet 2019, Safe Orthopaedics annonçait le lancement commercial de SteriSpineTM PS 2ème génération en Europe, plus particulièrement dans les pays en distribution directe afin de collecter un nombre significatif de retours cliniques et pour documenter l’efficacité de cette nouvelle génération de kit.

En octobre 2019, Safe Orthopaedics annonçait l’efficacité confirmée par plusieurs dizaines de chirurgies. Plus rigide, plus fine, toujours radio transparente, elle permet au chirurgien d’intervenir de manière encore plus mini-invasive et d’être utilisée sur un plus grand nombre de pathologies du dos.

Aujourd’hui, Safe Orthopaedics annonce l’homologation de cette nouvelle génération de kit par l'Agence des produits pharmaceutiques et médicaux (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency - PMDA). Distribué par le partenaire local, partenariat signé en mai 2018, Safe Orthopaedics prévoit une adoption rapide de cette nouvelle génération et une accélération du nombre de chirurgies, déjà soutenue, sur le second semestre 2020.

Plusieurs centaines de kits ont été livrés en mars et de nouvelles livraisons sont prévues sur le deuxième trimestre afin de mettre à disposition auprès d’un grand nombre d’hôpitaux et de chirurgiens, cette deuxième génération de produits dès la fin de la crise sanitaire COVID-19.

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi (instruments et implants à usage unique) pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Ces technologies combinent des implants stériles et des instruments à usage unique et sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduit les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Le siège social de Safe Orthopaedics, situé à proximité de Paris (95610 Eragny sur Oise – France) et ses filiales, situées au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, emploient environ 50 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 4.7M€ en 2019.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200331005686/fr/