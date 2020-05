Safe Orthopaedics : annonce la levée progressive de l'activité partielle de ses équipes commerciales en Allemagne

Regulatory News:

Safe Orthopaedics (Paris:ALSAF) (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation de technologies prêtes-à-l ’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui la levée progressive de l’activité partielle de ses équipes commerciales allemandes.

En date du 4 mai, l’Etat fédéral allemand poursuit la levée progressive du confinement initiée le 20 avril dernier, avec la réouverture des écoles et de certains établissements publics.

Safe Orthopaedics note une reprise des chirurgies de la colonne vertebrale depuis une dizaine de jours et lève progressivement à compter de ce jour les mesures d’activité partielles de son équipe commerciale allemande, l’objectif étant d’accompagner au mieux les chirurgiens et équipes médicales en proposant nos technologies prêtes-à-l’emploi particlulièrement efficaces dans cette phase de reprise.

Cette levée progressive de l’activité partielle des équipes commerciales s’accompagne de la mise en œuvre des mesures d’hygiène et sécurité indispensables à cette reprise. Elle débute par l’Allemagne aujourd’hui et se poursuivra prochainement pour les équipes françaises et britanniques.

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour la chirurgie du dos, et plus particulièrement pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale traitée en urgence. Ces technologies combinent des implants stériles et des instruments à usage unique et sont disponibles à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduit les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Le siège social de Safe Orthopaedics, situé à proximité de Paris (95610 Eragny sur Oise – France) et ses filiales, situées au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, emploient environ 50 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 4.7M€ en 2019.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200504005565/fr/