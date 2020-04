Safe Orthopaedics : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 en légère croissance malgré la crise sanitaire du Covid-19

Regulatory News:

Safe Orthopaedics (Paris:ALSAF) (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l ‘emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce son chiffre d’affaires du premier trimestre 2020.

Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2020 de 1,1M €

en milliers d’euros T1 2020 (3 mois) T1 2019 (3 mois) Variation Ventes directes 528 550 -4% Ventes indirectes 551 527 +5 % Chiffre d'affaires total 1,079 1,078

Sur la période, les ventes directes se contractent de 4% par rapport à 2019, principalement dû à l’impact de la crise sanitaire en Europe et à l’ajournement des chirurgies non urgentes. En France, les ventes s’établissent à 416k€, en retrait de 11% par rapport au premier trimestre 2019. L’Allemagne et le Royaume-Uni génèrent des ventes de 112 k€ contre 84 k€ en 2019 soit une croissance de plus de 33% malgré une réduction des chirurgies effectuées compte tenu du contexte sanitaire au Royaume-Uni à partir de mi-février et mi-mars en Allemagne.

Dans le Reste du monde, les ventes progressent de +5% dans un contexte de ventes multirégional qui sont impactées par le Covid-19 progressivement d’Est en Ouest (Asie-Pacifique, Europe puis Amérique). Les ventes au travers du réseau de distributeurs historiques progressent et s’établissent à 306 k€ en croissance de 15% et au japon à 245k€, où les chirurgies ont été impactées dès début février par le COVID-19 mais les ventes soutenues grâce à l’homologation et la livraison de SteriSpinePS 2ème génération annoncée par communiqué de presse le 31 mars 2020.

Mars 2019 Ventes directes 379 +5% 149 -21% Ventes indirectes 220 +17% 332 -2% Chiffre d'affaires total 599 +9% 481 -9%

A l’échelle internationale, progressant d’Est (Chine puis autre pays asiatiques) en Ouest (Europe puis en Amérique), la crise sanitaire du COVID-19 a impacté les hôpitaux qui se sont concentrés principalement sur le traitement des patients infectés par le virus, repoussant systématiquement les chirurgies du dos non-urgentes à partir de début mars 2020.

En janvier et février 2020, la distribution directe enregistrait des ventes en croissance de 9%. Les reports de chirurgies sont apparus dès mi-février au Royaume-Uni, puis début mars en France et en Allemagne. A partir de ces périodes, les ventes sont maintenues uniquement pour les chirurgies urgentes, comme les fractures vertébrales et d’autres pathologies graves.

A l’échelle de la distribution indirecte, une tendance similaire est observée : les ventes sur les deux premiers mois de 2020 ont affiché une croissance de 17% par rapport aux deux premiers mois de 2019, puis ont marqué un net ralentissement en mars. Au-delà de la reconstitution des stocks après chirurgie, la croissance constatée s’explique notamment par des commandes additionnelles liées à la constitution de stocks de SteriSpineTM PS 2ème génération du partenaire japonais.

« 2020 a débuté par de belles performances commerciales à l’échelle mondiale avec nos distributeurs mais également une croissance retrouvée sur nos trois pays directs : France, Angleterre et Allemagne. Cela a été rendu possible grâce à la restructuration de nos équipes commerciales, initiée en 2019, et l’arrivée de Nikolaus Beyer en tant que Directeur des ventes monde. Par ailleurs, le lancement commercial de SteriSpineTM PS 2ème génération a déjà dynamisé nos ventes sur le premier trimestre, une tendance qui devrait se poursuivre sur les trimestres à venir avec le remplacement des dépôts de clients directs et la livraison à tous nos distributeurs » explique Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Orthopaedics. « Toutefois, la crise sanitaire du COVID-19, qui impacte aujourd’hui l’ensemble de notre industrie, va limiter les chirurgies dans les prochains mois. Aussi, la société a tout mis en œuvre financièrement pour traverser cette crise le plus sereinement possible. Nos équipes se préparent à un nombre conséquent de chirurgies après la levée des confinements. Nos technologies prêtes-à-l’emploi sont très appréciées en cette période pour le traitement des chirurgies en urgence, mais seront encore plus utiles lorsque les hôpitaux devront reprogrammer toutes les chirurgies repoussées sans se soucier d’une logistique complexe de livraison, nettoyage et stérilisation. L’équipe Safe Orthopaedics sera remobilisée à 100% pour accompagner ses clients tout au long du retour à l’activité normale », a-t-il ajouté.

Mesures financières liées à la pandémie de Covid-19

Compte tenu de l’impact des mesures de réorganisation des services de santé pour le traitement de la pandémie dans les pays en distribution directe et de l’impossibilité d’accéder aux hôpitaux, la société s’est préparée à traverser une période de forte contraction des ventes sur le 2ème trimestre 2020 et se prépare à une reprise progressive à l’issue de cette période.

Dans ce contexte, les forces commerciales de Safe Orthopaedics en France, Allemagne et au Royaume-Uni ainsi que les personnels du siège ont été mis en activité partielle variable selon les services. Le Président-Directeur général, la Directrice des ressources humaines et le Directeur administratif et financier restent opérationnels, focalisés sur la protection des équipes, l’adaptation des ressources en fonction des besoins clients et poursuivent leurs discussions avec les autorités et les différents partenaires de la société.

Aussi, le paiement des cotisations sociales et fiscales a été ajourné en collaboration avec les services de l’Etat comme cela a été proposé aux sociétés directement impactées par la pandémie.

L'ensemble des partenaires bancaires de Safe Orthopaedics dont la BPI et le groupe Banque Populaire ont décidé de surseoir aux remboursements d'échéances d'emprunts ou de paiement de redevances de crédit-bail jusqu'à fin septembre 2020.

Le soutien du bailleur des locaux du siège a permis d’aménager le paiement des loyers comme cela a été suggéré par le Gouvernement courant mars 2020.

Par ailleurs, Safe Orthopaedics devrait encaisser rapidement le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour un montant de 250 k€.

Enfin, Safe Orthopaedics a réduit stratégiquement ses achats avec ses fournisseurs. Seuls les investissements dans les stocks SteriSpine PS 2ème génération sont maintenus afin d’en faire bénéficier le plus rapidement ses distributeurs et tous les hôpitaux à l’issue de la période de Covid-19. Cela permettra de dynamiser le redémarrage des chirurgies du rachis grâce aux kits de chirurgies toujours disponibles et toujours stériles, en s’affranchissant de la logistique de stérilisation.

Trésorerie

A l’issue du premier trimestre 2020, la trésorerie brute de Safe Orthopaedics s’élevait à 0,54 M€. Depuis juillet 2019, la société a signé un contrat de financement de 12,45M€, qui se déroule selon le plan. Le solde du financement s’élève aujourd’hui à 8,1 M€.

Calendrier financier

Publication des résultats annuels 2019 (DEU + CP) : 28 avril 2020

Publication du chiffre d'affaires T2 : 09 juillet 2020

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour la chirurgie du dos, et plus particulièrement pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale traitée en urgence. Ces technologies combinent des implants stériles et des instruments à usage unique et sont disponibles à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduit les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Le siège social de Safe Orthopaedics, situé à proximité de Paris (95610 Eragny sur Oise – France) et ses filiales, situées au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, emploient environ 50 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 4.7M€ en 2019.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

