Safe Orthopaedics : confirme l'acquisition de LCI Médical

16/06/2020 | 18:36

Safe Orthopaedics confirme ce soir l'acquisition de LCI Médical, 'suite à la décision du conseil d'administration du 12 juin et au renforcement de sa position de trésorerie grâce au support d'Alpha Blue Ocean'.



'Le rapprochement avec LCI Médical permettra à Safe Orthopaedics de recentrer sur deux sites français ses activités de conception, production et expédition vers les hôpitaux, d'accélérer son rythme de développement de nouveaux produits en rachis mais aussi de déployer son savoir-faire du prêt-à-l'emploi dans d'autres segments de l'orthopédie, selon différentes modalités : pour son compte, en sous-traitance et pour des tiers, en tant que fabricant d'équipement d'origine (OEM) ou dans le cadre de co-développement', commente le groupe.



