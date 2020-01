Potentiel +100%

CA annuel le 13/01



analyste:



Concernant notre hypothèse d’un atterrissage annuelà 5,2 M€ (+49,4%), sans surprise et comme nous l’avions évoqué lors de la publication du S1, il est trop élevé du fait de la Vente Directe. Nous abaissons donc notre attente sur cette dernière à 2,2 M€ ce qui induit une croissance de 18,8% au T4 (en septembre la croissance était de 10%). En revanche, nous relevons la Vente Indirecte avec leJapon,qui doit pouvoir dépasser les 1 M€ vs 0,5M€ estimé,et la poursuite de la reprise de la vente auprès des distributeurs. Nous visons désormais un CA Vente Indirecte de 2,5 M€ soit +83% par rapport à 2018.



In fine, nous attendons un CA annuel en hausse de 35% à 4,7 M€ ce qui peut être considéré comme un scénario prudent.











Nous étions acheteurs à titre spéculatif de l'action. Nous le restons, compte tenu de la lourde chute de l'action en dépit d'un rebond de 30% du chiffre d'affaires sur neuf mois et d'une accélération (+41%) au quatrième trimestre. Le conseil d'administration sera par ailleurs complètement renouvelé. Ce n'est peut-être pas le moment de lâcher le dossier. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée