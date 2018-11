Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kepler Cheuvreux reste à l’Achat sur le titre Safran et maintient son objectif de cours de 135 euros, au lendemain de la journée investisseurs de l’équipementier pour l’aérospatial et la défense. Le bureau d’études juge les objectifs financiers 2019-2022 plutôt conservateurs dans un contexte où les perspectives de la branche propulsion s’améliorent et où l’intégration de Zodiac Aerospace est sur la bonne voie.