Safran : Crédit Suisse abaisse son opinion et l'objectif

23/04/2020 | 10:42

Crédit Suisse abaisse sa recommandation sur le titre à neutre contre superformance et abaisse son objectif de cours à 84 E (contre 158 E).



' Après deux années de croissance du marché secondaire, nous prévoyons une baisse de -42% en 2020 et une hausse de + 36% en 2021 et nous nous attendons à une croissance plus normale en 2022E, mais à partir d'une base plus basse et à un rythme plus lent qu'auparavant (8-10% par an contre 10-12% que nous avions prévu précédemment) ' indique Crédit Suisse.



' Les baisses du marché secondaire commercial et des équipements affecteront le résultat opérationnel et le Free Cash Flow, que nous révisons à la baisse de 58% / 40% / 33% et 81% / 49% / 43% pour 2020e / 21e / 22e, respectivement ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nos estimations du BPA continuent de baisser de 63% / 45% / 37% pour 2020/21/22, car nous supprimons le rachat d'actions de 700 millions d'euros que nous avions dans nos prévisions pour 2021 '.



