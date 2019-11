Safran : Credit suisse passe à l'achat

06/11/2019 | 10:18

Bien que l'action de l'équipementier aéronautique français Safran soit proche de ses sommets, Credit suisse a relevé de 'neutre' à l'achat ('surperformance') son conseil ce matin. L'objectif de cours associé passe de 136 à 162 euros.



Les analystes ont de nouveau rehaussé leurs prévisions sur le dossier après le point sur le 3e trimestre, en raison notamment de la dynamique du réacteur de nouvelle génération LEAP, dont la part de marché auprès de l'Airbus A320neo pourrait encore s'accroître. Credit suisse estime aussi qu'à terme, la remise en service des Boeing 737 Max pourrait profiter au titre Safran.





