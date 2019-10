Safran : Jefferies reste à sous-performance, réduit sa cible

14/10/2019 | 14:09

Jefferies réitère son opinion 'sous-performance' sur Safran et réduit son objectif de cours de 120 à 95 euros, estimant que de 'la prudence est justifiée, étant donné le contexte géopolitique, économique et environnemental actuel'.



'Nous comprenons pourquoi Safran est vu comme fiable, prédictible et de si haute qualité, mais notre analyse et nos estimations associées ne soutiennent pas cette perception', affirme le broker, qui craint de la volatilité dans le profit opérationnel et le free cash-flow.



Dans sa note sur l'équipementier aéronautique, l'intermédiaire financier considère en outre que les questions environnementales 'ont introduit un degré d'incertitude qui pèsera principalement sur les voyages court et moyen-courrier'.



