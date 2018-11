Safran : Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat'

30/11/2018 | 10:47

L'analyste Oddo BHF confirme ce vendredi sa recommandation 'achat' sur le titre Safran, après que le groupe ait dévoilé ses objectifs à horizon 2022.



Rappelons que Safran a déclaré viser une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% à 6% en moyenne sur 2019-2022, ainsi qu'une marge opérationnelle courante qui tend vers une fourchette entre 16% et 18% d'ici 2022.



Le groupe prévoit aussi une forte génération de cash portée par une hausse de 50% de l'EBITDA entre 2018 et 2022, avec un taux de conversion du résultat opérationnel courant en cash-flow libre supérieur à 50% chaque année et dépassant 60% en 2022.



'Même si les objectifs 2022 ne sont pas aussi agressifs que ce que certains imaginaient, Safran a rassuré en déroulant un plan de marche clair porté par une base installée CFM56 dans la fleur de l'âge (50% des CFM56-7B/5B ont moins de 8 ans) et des risques maitrisés (Leap, Zodiac, NMA)', commente Oddo BHF.



L'analyste réaffirme ainsi son objectif de cours de 135 euros, laissant entrevoir un potentiel de 21%.





