Safran : Oddo abaisse sa recommandation

16/07/2019 | 12:33

Oddo abaisse sa recommandation à Neutre (contre Achat sur la valeur) avec un objectif inchangé de 136 E. Le titre ne recèle plus qu'un potentiel de 6% par rapport à notre objectif de cours.



Oddo estime que la persistance du flou entourant la date de retour du B737 Max... pourrait au final avoir des répercussions sur la valorisation.



' Nous pensons que plus la période de mise au sol est longue et plus le retour sera compliqué à organiser pour les compagnies aériennes (sans parler du possible entrainement sur simulateur, volonté de réceptionner les appareils uniquement à la fin de la saison hivernale...) ' indique Oddo.



' Safran reste serein et réitère que l'effet cash brut du Max s'élève à c200 ME au T2 et sera compensé par d'autres éléments d'ici la fin de l'année (accélération de l'après-vente, moteurs spares...) '.



Oddo estime que l'impact cash brut sur le 2ème semestre par rapport à notre scenario actuel serait légèrement supérieur à 600 ME (stockage, perte contrats à l'heure de vol, léger décalage learning curve...).



Le bureau d'analyses table sur un excellent 1er semestre 2019 (publication le 5 septembre) avec une progression du résultat opérationnel de 26,9% à 1 759 ME pour des ventes en croissance organique de 7,3% à 11 440 ME.



