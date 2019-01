Safran : Oddo abaisse son objectif de cours

24/01/2019 | 17:18

Le bureau d'analyses confirme son conseil Achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours de 135 E à 132 E. ' Safran bénéficie toujours d'une forte visibilité grâce à sa base installée dans la fleur de l'âge et sa maitrise démontrée du programme Leap mais il faut admettre que le momentum BPA et le newsflow devraient être moins dynamiques cette année ' indique Oddo.



Les analystes tablent sur un exercice 2018 légèrement au-delà des guidances avec un EBIT de 2 938 ME (soit une marge de 14%) dont 2 655 ME sur le périmètre Safran historique (+21% vs. 2017 contre un objectif de ' croissance d'environ 20% ') et +34% en intégrant la consolidation de Zodiac sur 10 mois.



' Nous anticipons une marge opérationnelle de 7.4% (vs. 8.5% au S1) chez Zodiac sur les 10 mois principalement en raison de la dégradation de la couverture dollar (1.18 vs. 1.10 au T2) ' indique Oddo.



' En 2019, Nous anticipons un EBIT de 3 447 ME (+17%) vs 3 438 ME pour le consensus FactSet, soit une marge de 14.9%, avec une croissance de l'après-vente civile de 9.5% et la livraison de 1 943 Leap '.



Oddo réduit légèrement son anticipation de croissance des ventes sur les équipements et sur Zodiac (-2% avec une révision plus particulièrement visible sur Cabin) ainsi que son rythme de redressement de la rentabilité chez Zodiac (-90 pb contre des estimations précédentes à 10.2%).



