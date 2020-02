Safran : Oddo ajuste son objectif de cours

28/02/2020 | 10:48

Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Safran, Oddo BHF ajuste son objectif de cours de 148 à 146 euros, notant la réalisation par le groupe de hautes technologies d'un 'free cash-flow sous-jacent solide en 2019, toutefois aidé par des économies'.



Le bureau d'études souligne aussi dans sa note que les objectifs de Safran pour 2020 se montrent 'globalement en ligne avec les attentes', mais il prévient qu'un 'risque non négligeable pèse encore sur l'après-vente'.



