Safran : Oddo confirme son opinion, objectif de 147 E

06/09/2019 | 10:02

Le groupe a organisé hier soir un dîner sell-side. ' Le groupe a partagé sa confiance dans la poursuite de l'amélioration de la rentabilité du groupe ainsi que dans sa capacité à gérer la crise du Max ' indique Oddo.



' Nous retenons notamment les éléments suivants :

Dans les livraisons neuves, le mix restera porteur avec des moteurs volants qui devraient continuer de représenter un volume supérieur au niveau normatif de l'ordre de 7 à 9% de la flotte d'une compagnie aérienne '.



' Une reprise très graduelle du retour en vol du B737 Max est anticipée. La société affiche certes sa confiance dans sa capacité à répondre aux futures requêtes d'augmentation de cadence de Boeing ' rajoute Oddo.



Le relèvement des estimations du bureau d'études et la mise à jour de ses hypothèses de WACC amène Oddo à un objectif de cours de 147 E. Le bureau d'analyses confirme également sa recommandation Neutre sur la valeur.



' L'excellente qualité du titre demeure mais nous considérons que certains éléments réduisent aujourd'hui la visibilité (reprise très graduelle du Max, succession, ralentissement de la croissance de l'offre des compagnies aériennes...) '.



