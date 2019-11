Safran : Oddo, neutre, salue une succession rapide

05/11/2019 | 14:09

L'analyste Oddo BHF confirme ce mardi sa recommandation neutre sur le titre du groupe Safran, estimant que la nomination d'Olivier Andries au poste de DG représentait 'une succession sous le signe de la continuité'.



'Cette prise de décision rapide permet d'échapper à la période de flottement que connaissent certains groupes dans les phases de succession et de recentrer l'intérêt de tous les employés sur les opérations dans une période cruciale de transition CFM56-Leap. (...) La période de transition peut apparaître un peu longue avec 14 mois contre 6 mois par exemple chez Airbus, ce qui pourrait à terme entraîner quelques tensions sur des décisions stratégiques entre Andries et Peticolin', commente le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 147 euros sur le titre. 'L'excellente qualité du titre demeure mais nous considérons que certains éléments réduisent aujourd'hui la visibilité', ajoute Oddo BHF.



