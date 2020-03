Agenda FRANCE & INTERNATIONAL

Voici la nouvelle version du calendrier des événements politiques, économiques et d'informations générales combinant les différentes versions publiées séparément auparavant : ** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** MERCREDI 11 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES - Le nouveau ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, présente le premier budget post-Brexit du pays. NEW YORK - Annonce de la peine d'emprisonnement de Harvey Weinstein, reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. INDICATEURS ÉCONOMIQUES LONDRES - 10h30 - Estimation du PIB / janvier WASHINGTON - 14h30 - Indice d'inflation CPI / février SOCIÉTÉS PARIS - Maisons du Monde / résultats annuels PARIS - Spie / résultats annuels JEUDI 12 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - Réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) PARIS - ADP Clôture à minuit du référendum sur la privatisation INDICATEURS ÉCONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 - Production industrielle / janvier SOCIÉTÉS PARIS - 08h30 - Philippe Petitcolin, directeur général de Safran , invité de l'Association des Journalistes économiques et financiers (Ajef) PARIS - Bolloré / résultats annuels PARIS - Eurazeo / résultats annuels PARIS - Rubis / résultats annuels VENDREDI 13 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BERLIN - 11h15 - Participation d'Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, à une table ronde lors de la Deutsche Bischofskonferenz. INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 - Inflation (définitif) - février PARIS - 08h45 - Inflation (définitif) - février WASHINGTON - 16h00 - Indice Michigan - mars LUNDI 16 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Réunion de l'Eurogroupe INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Production industrielle, ventes au détail, investissement / février WASHINGTON - 13h30 Empire manufacturier "Empire State" / mars SOCIÉTÉS PARIS - ADP / trafic de février (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GROUPE ADP -0.98% 121.6 -30.95% SAFRAN -1.72% 105.65 -23.25%