Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

Voici la nouvelle version du calendrier des événements politiques, économiques et d'informations générales combinant les différentes versions publiées séparément auparavant : ** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** LUNDI 9 MARS INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 08h30 - Conjoncture à fin février / BdF BERLIN - 08h00 - Production industrielle / janvier BERLIN - 08h00 - Balance commerciale / janvier BRUXELLES - 10h30 - Indice Sentix / mars MARDI 10 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE STRASBOURG - Les vice-présidents de la Commission européenne, Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, présentent à Strasbourg la stratégie industrielle de l'UE, la stratégie pour les PME, le rapport sur les obstacles au marché unique et le plan d'action sur l'application des règles du marché unique. ETATS-UNIS - Les primaires démocrates en vue de l'élection présidentielle de novembre se poursuivent dans l'Etat du Michigan (125 délégués), de Washington (89), du Missouri (68), du Mississippi (36), de l'Idaho (20) et du Dakota du Nord (14). INDICATEURS ÉCONOMIQUES PÉKIN - Prix à la production / février PÉKIN - Inflation / février PARIS - 8h45 - Production industrielle / janvier BRUXELLES - 11h00 - PIB révisé / 4e trimestre BRUXELLES - 11h00 - Emploi définitif / 4e trimestre SOCIÉTÉS PARIS - Innate Pharma / résultats annuels PARIS - Latécoère / résultats annuels MERCREDI 11 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES - Le nouveau ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, annonce le premier budget post-Brexit du pays. NEW YORK - Annonce de la peine d'emprisonnement de Harvey Weinstein, reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. INDICATEURS ÉCONOMIQUES LONDRES - 10h30 - Estimation du PIB / janvier WASHINGTON - 14h30 - Indice d'inflation CPI / février SOCIÉTÉS PARIS - Maisons du Monde / résultats annuels PARIS - Spie / résultats annuels JEUDI 12 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - Réunion annuelle de politique monétaire du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). PARIS - ADP Clôture à minuit du référendum sur la privatisation INDICATEURS ÉCONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 - Production industrielle / janvier SOCIÉTÉS PARIS - 08h30 - Philippe Petitcolin, directeur général de Safran , invité de l'Association des Journalistes économiques et financiers (Ajef) PARIS - Bolloré / résultats annuels PARIS - Eurazeo / résultats annuels PARIS - Rubis / résultats annuels VENDREDI 13 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BERLIN - 11h15 - Participation d'Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, à une table ronde lors de la Deutsche Bischofskonferenz. INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 - Inflation (définitif) - février PARIS - 08h45 - Inflation (définitif) - février WASHINGTON - 16h00 - Indice Michigan - mars ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GROUPE ADP -3.07% 129.5 -26.46% SAFRAN -5.61% 115.15 -16.35%