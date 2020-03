Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** JEUDI 12 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - Réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) PARIS - 20h00 - Déclaration télévisée d'Emmanuel Macron sur la crise du conoravirus PARIS - ADP - Clôture à minuit du référendum sur la privatisation INDICATEURS ÉCONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 - Production industrielle / janvier WASHINGTON - 13h30 - Inscriptions hebdomadaires au chômage / sem. au 7 mars SOCIÉTÉS PARIS - 08h30 - Philippe Petitcolin, directeur général de Safran , invité de l'Association des Journalistes économiques et financiers (Ajef) PARIS - Bolloré / résultats annuels (après Bourse) PARIS - Eurazeo / résultats annuels (avant Bourse) PARIS - Rubis / résultats annuels USA - Adobe / résultats du T1 USA - Gap / résultats du T4 VENDREDI 13 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BERLIN - 11h15 - Participation d'Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, à une table ronde lors de la Deutsche Bischofskonferenz. INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 - Inflation (définitif) / février PARIS - 08h45 - Inflation (définitif) / février WASHINGTON - 15h00 - Indice Michigan / mars SOCIÉTÉS USA - Broadcom / résultats du T1 LUNDI 16 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Réunion de l'Eurogroupe INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Production industrielle, ventes au détail, investissement / février WASHINGTON - 13h30 Empire manufacturier "Empire State" / mars SOCIÉTÉS PARIS - ADP / trafic de février (après Bourse) MARDI 17 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE JERUSALEM - Ouverture du procès pour corruption, fraude et abus de confiance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. WASHINGTON - Suite des primaires démocrates en Floride, qui désigne 219 délégués, Illinois (155), Ohio (136) et Arizona (67). WASHINGTON - Début de la réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 11h00 - Indice Zew du sentiment économique / mars WASHINGTON - 13h30 - Ventes au détail / février SOCIÉTÉS PARIS - Orpea / résultats annuels (après clôture) USA - Fedex / résultats annuels T3 MERCREDI 18 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE JERUSALEM - Ouverture du procès pour corruption, fraude et abus de confiance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. WASHINGTON - Suite des primaires démocrates en Floride, qui désigne 219 délégués, Illinois (155), Ohio (136) et Arizona (67). WASHINGTON - Fin de la réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Communiqué de politique monétaire à 19h00, suivi d'une conférence de presse. INDICATEURS ÉCONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 - Inflation IPCH final / février WASHINGTON - 15h30 - Stocks hebdmadaires de brut ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GROUPE ADP -6.17% 114.1 -35.21% SAFRAN -2.60% 102.9 -25.25%