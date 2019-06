CFM (SAFRAN et GE) : commande de plus de 20 milliards de dollars d'IndiGo

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GENERAL ELECTRIC COMPANY -1.61% 10.07 35.14% SAFRAN 1.18% 124.45 16.60%

Le transporteur aérien à bas prix IndiGo a annoncé avoir commandé des moteurs LEAP-1A de CFM International (coentreprise entre Safran et GE), pour équiper 280 Airbus A320neo et A321neo. Le contrat, qui comprend des moteurs de rechange, est évalué à plus de 20 milliards de dollars au prix catalogue. Pour soutenir sa nouvelle flotte LEAP-1A, IndiGo a également signé un contrat de service à long terme. CFM International précise qu’il s’agit de la plus importante commande jamais enregistrée pour un seul moteur.