COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CFM et le moteur LEAP : promesses tenues

• Plus de 825 avions équipés de moteurs LEAP ont été livrés à plus de 100 opérateurs sur les cinq continents

LE BOURGET, France - Le 17 juin 2019 - Le moteur LEAP de CFM International continue d'établir de nouveaux standards en termes d'économie de carburant et de taux de disponibilité, alors que la flotte enregistre la progression la plus rapide dans l'histoire de l'aviation commerciale, avec près de 5 millions d'heures de vol cumulées à fin mai, soit moins de trois ans après son entrée en service commerciale.

Le premier vol commercial avec des moteurs LEAP s'est déroulé le 2 août 2016, à l'occasion d'une liaison assurée par Pegasus Airlines entre Istanbul et Antalya. Plus de 825 avions équipés de LEAP-1A et LEAP-1B ont depuis été livrés à 104 opérateurs sur les cinq continents.

"Le moteur LEAP tient ses engagements" s'est félicité Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International. "

La vitesse à laquelle cette flotte de moteurs accumule les heures de vol et les cycles est tout simplement sans équivalent dans notre secteur d'activité. Cette progression s'accompagne d'une réduction de la consommation de carburant, d'une baisse des émissions sonores et une empreinte environnementale réduite, d'une fiabilité encore supérieure, du taux d'utilisation le plus élevé du secteur avec un niveau d'utilisation de 96 % sur les jours volés. "

Le moteur LEAP s'inscrit pleinement dans l'héritage de la famille des moteurs CFM56 qui ont récemment franchi la barre du milliard d'heures de vol. Les opérateurs de moteurs LEAP bénéficient d'une réduction de 15 % de la consommation de carburant et des

émissions de CO , d'une baisse des émissions de NO et d'une diminution très significative de l'empreinte sonore. 2 x

Toutes les technologies mises en oeuvre permettent à CFM de tenir les engagements faits à ses clients il y a plus de dix ans : meilleur taux d'utilisation, qui s'appuie sur la fiabilité légendaire des moteurs ; meilleure disponibilité des actifs ; amélioration du temps sous l'aile qui contribue à maintenir un faible niveau de coûts de maintenance et à minimiser les interventions associées. Le tout en s'appuyant sur des capacités d'analyse sophistiquées qui permettent à CFM d'assurer une maintenance prédictive personnalisée pendant toute la durée de vie du produit.

A propos de CFM International

Le moteur LEAP est produit par CFM International, société commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines. Ce moteur connaît la progression de commandes la plus rapide dans l'histoire de l'aviation, avec plus de 17 600 commandes et intentions de commandes enregistrées jusqu'à mai 2019.

