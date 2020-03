Covid-19 : Safran renonce à ses objectifs 2020 et supprime son dividende

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier aéronautique et motoriste Safran a annoncé jeudi soir avoir renoncé à ses objectifs pour cette année et retirer sa proposition de dividende au titre de 2019 en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus sur son activité.

"Tout en préservant la trésorerie à très court terme, nous nous préparons à rétablir et à renforcer nos opérations pour être prêts dès que la situation sera restaurée", a déclaré Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran, cité dans un communiqué. "Comme nous l'avons démontré dans les crises précédentes, notre agilité et notre résilience permettront à Safran de surmonter ces défis et de consolider sa position dans le futur, j'en suis convaincu", a-t-il ajouté.

Compte tenu de l'impact incertain des conséquences de la crise sanitaire sur ses clients, le groupe a décidé de "retirer" les objectifs précédemment annoncés pour l'année 2020.

Safran avait indiqué le 27 février tabler pour cette année sur un chiffre d'affaires ajusté au mieux stable et au pire en baisse de 5% en données publiées par rapport à 2019, avec une variation similaire en données organiques. L'équipementier aéronautique prévoyait également une croissance d'environ 5% de son résultat opérationnel courant (ROC) ajusté et un cash-flow libre supérieur à celui de 2019, qui s'était inscrit à 1,98 milliard d'euros.

"Quand les impacts sur l'activité et les mesures d'ajustement pourront être évalués avec suffisamment de précision, Safran les partagera avec la communauté financière", a déclaré le groupe.

Safran a également décidé de supprimer le dividende qui devait être versé cette année au titre de 2019, à raison de 2,38 euros par action. Cette distribution aurait représenté un décaissement de 1 milliard d'euros, a expliqué la société.

Cette décision permettra notamment d'assurer "la liquidité dans un contexte incertain", a fait valoir l'équipementier aéronautique. Safran a indiqué disposer de 3,1 milliards d'euros -- selon des données non auditées -- de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, dont 2,8 milliards d'euros disponibles immédiatement ou dans un délai de 90 jours.

L'entreprise a également annoncé avoir mis en place une nouvelle ligne de crédit de 3 milliards d'euros d'une durée pouvant aller jusqu'à deux ans et qui vient s'ajouter à une ligne actuelle non tirée de 2,5 milliards d'euros et à échéance en décembre 2022.

En tenant compte également de l'annulation du dividende, Safran assure disposer de "liquidités suffisantes pour financer la poursuite de son activité".

"Au regard de l'évolution du cours de Bourse actuel de Safran, le conseil d'administration de Safran se réserve la possibilité d'engager un nouveau programme de rachat d'actions quand les conditions le permettront", a également indiqué le groupe.

Au niveau de son activité, Safran a expliqué avoir "amplifié" les actions mises en place depuis décembre 2019 en réaction à la décision de Boeing d'arrêter la chaîne d'assemblage du 737 Max. Ces actions consistaient en un plan d'adaptation des dépenses d'environ 300 millions d'euros, avait indiqué le groupe le mois dernier.

"D'importantes mesures sont actuellement mises en œuvre comme une pause dans les investissements, la définition de nouveaux objectifs pour la R&D et la baisse des coûts directs et indirects", a expliqué le groupe.

"Safran utilisera également les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics notamment le recours à l'activité à temps partiel", a ajouté la société.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

