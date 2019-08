Journées du Patrimoine 2019 : partez à la découverte du Musée et du Campus Safran !

Le Musée Aéronautique et Spatial de Safran à Réau (Seine et Marne) et le Campus Safran à Massy (Essonne) ouvrent leurs portes au public à l'occasion des Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre prochains.

Musée Safran

Olivier Panier des Touches / Safran

Au Musée Safran, les visiteurs pourront découvrir une collection de pièces aéronautiques datant de plus de 100 ans et participer à de nombreuses animations :

Dans un planétarium gonflable , des projections sur la thématique de l'espace pour admirer les étoiles.

, des projections sur la thématique de l'espace pour admirer les étoiles. Cockpit de l'A320 d'Airbus, avion équipé du CFM56*, le moteur le plus vendu au monde, pour s'initier au pilotage d'un avion de ligne, du décollage à l'atterrissage.

avion équipé du CFM56*, le moteur le plus vendu au monde, pour s'initier au pilotage d'un avion de ligne, du décollage à l'atterrissage. Plus de 15 postes de simulation de différents avions de ligne, de chasse ou d'hélicoptères, qui permettront aux visiteurs de prendre les commandes et se mettre dans la peau d'un pilote.

de différents avions de ligne, de chasse ou d'hélicoptères, qui permettront aux visiteurs de prendre les commandes et se mettre dans la peau d'un pilote. Une exposition temporaire Louis Blériot , à l'occasion des 110 ans de la traversée de la manche.

, à l'occasion des 110 ans de la traversée de la manche. Une présentation de l 'Usine du Futur avec expérience immersive à l'aide d'un casque de réalité virtuelle.

avec expérience immersive à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Un stand « Sky Maker » présentant les métiers de la production aéronautique pour répondre à toutes les questions des visiteurs sur ces métiers que l'on trouve chez Safran.

présentant les métiers de la production aéronautique pour répondre à toutes les questions des visiteurs sur ces métiers que l'on trouve chez Safran. Différents ateliers manuels destinées aux plus jeunes comme aux adultes : avions en matériaux légers : pour apprendre à construire son propre avion et le faire voler. fusées à eau et micro-fusées à poudre (à partir de 8 ans) : pour comprendre de façon ludique les différentes étapes de la propulsion spatiale. Les fusées seront tirées depuis le parking du Musée (altitude moyenne : 10m). animation drones radiocommandés : afin de s'initier au pilotage de ces engins électriques. Pour la première fois cette année, 5 drones seront disponibles.

manuels destinées aux plus jeunes comme aux adultes :

Enfin, toutes les collections permanentes du Musée seront accessibles avec notamment :

L'automobile Messier 1925 (première voiture équipée d'une suspension oléopneumatique).

La moto à gazogène (Gnome & Rhône D3 de 1929).

L'avion « Mirage III C » et l'hélicoptère « Alouette II » à bord desquels les visiteurs pourront se faire photographier.

L'avion « Blériot XI » (équipé du premier moteur Gnome Omega)

Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site Internet du Musée www.museesafran.com ou contactez-nous au 01 60 59 41 66.

Le Campus Safran

Philippe Stroppa / Safran

Inauguré en 2014, le Campus Safran, intégré au Parc de Vilgenis ayant appartenu à Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon 1er, vous ouvrira également ses portes. Trois sessions de visites guidées par une historienne seront proposées pour découvrir l'université du Campus, le château entièrement restauré ainsi que le parc classé.

3 visites le 21 septembre uniquement à 8h30, 10h00 et 11h30. Fermeture du Campus à 13h. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office du tourisme de Massy.

Plus d'informations sur : www.tourisme-massy.com ou au 01 69 20 08 27.

Contacts

Musée Safran:

Horaires d'ouverture : 9h- 18h

Rond-point René RAVAUD

REAU

77550 Moissy-Cramayel

www.museesafran.com - 01 60 59 41 66

Campus Safran

Horaires d'ouverture : 8h30 - 13h

32 rue de Vilgénis

91300 Massy