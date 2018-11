L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (13/11)

Budget-Expiration ce soir du délai fixé à Rome

BERLIN - Le gouvernement italien doit présenter d'ici ce soir un projet de budget 2019 modifié, conformément au délai fixé par la Commission européenne lorsqu'elle a rejeté le mois dernier le projet de budget présenté par Rome.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, ont maintenu hier la pression sur l'Italie, dont les dirigeants politiques ont laissé entendre dans leurs déclarations que Rome ne reculerait pas, au risque d'une escalade et d'une procédure de sanction.

Si le gouvernement de coalition refuse d'amender son budget, la Commission pourrait remettre un rapport critique sur la dette italienne lors de sa réunion prévue le 21 novembre, premier pas vers une procédure disciplinaire contre l'Italie susceptible d'aboutir à une amende.

---

Londres croit à une avancée du processus de paix au Yémen

RYAD - Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que la tenue de pourparlers de paix au Yémen était une perspective plus concrète après que l'Arabie saoudite lui a confirmé vouloir procéder, en signe de bonne volonté, à l'évacuation de 50 rebelles houthis blessés dans les combats.

S'exprimant la nuit dernière dans un entretien à Reuters après des entrevues à Ryad avec le roi Salman d'Arabie et le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman, Jeremy Hunt a par ailleurs dit s'attendre à de "rapides progrès" dans l'affaire de l'assassinat du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul (Turquie). |nL8N1XO03B]

Les combats ont connu une accalmie de courte durée hier dans la ville portuaire d'Hodeïda, alors que les pays occidentaux pressent la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite de mettre fin à la guerre contre les rebelles houthis appuyés par l'Iran.

---

Midterms-Victoire démocrate en Arizona

WASHINGTON - La candidate démocrate Kyrsten Sinema a remporté l'élection sénatoriale face à sa rivale républicaine Martha McSally dans l'Arizona lors des élections de mi-mandat qui ont eu lieu mardi dernier aux Etats-Unis, ont rapporté hier soir plusieurs médias américains.

Cette victoire démocrate n'affecte pas la majorité dont dispose les républicains au Sénat, alors que le président américain Donald Trump a demandé hier que soit arrêté le nouveau comptage mécanique des voix pour les élections de mi-mandat en Floride et que les deux candidats républicains aux postes de sénateur et de gouverneur soient déclarés vainqueurs.

Comme le prévoit sa législation, la Floride procède à un nouveau comptage des suffrages, dont les conclusions seront connues jeudi, car les résultats sont très serrés pour désigner avec certitude un vainqueur.

---

Incendies en Californie, le bilan s'alourdit à 42 morts

MALIBU, Californie - Plus de deux cents personnes sont portées disparues alors que des vents secs et violents continuent d'attiser les flammes des incendies qui ravagent plusieurs régions de Californie où le bilan provisoire s'établissait la nuit dernière à 42 morts.

Selon Kory Honea, le shérif du comté de Butte, les autorités sont sans nouvelles de 228 personnes alors que l'Etat connaît les incendies les plus dévastateurs de son histoire.

Le principal foyer, baptisé "Camp Fire" et situé dans le nord de l'Etat, et un autre foyer dans le Sud ont provoqué la destruction de plusieurs dizaines de milliers d'hectares de terrain.

---

Raids israéliens à Gaza après des tirs de roquettes

GAZA/JERUSALEM - Des Palestiniens de la bande de Gaza ont tiré plus de 300 roquettes hier en direction du sud d'Israël, ce qui a entraîné peu après des frappes aériennes en représailles, au lendemain d'une incursion de Tsahal dans le territoire palestinien.

Au moins trois combattants palestiniens ont été tués dans les raids aériens israéliens, a déclaré le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Du côté israélien, au moins dix personnes ont été blessées.

L'armée israélienne a également bombardé les locaux de la chaîne de télévision Al Aksa du Hamas, l'organisation palestinienne qui administre la bande de Gaza.

---

Décès de Stan Lee, créateur des superhéros Marvel

LOS ANGELES - Le scénariste et éditeur américain Stan Lee, co-créateur des superhéros Spider-Man, Iron Man, Hulk ou encore des X-Men, qui ont assuré le succès mondial des "comics" Marvel, est décédé hier à l'âge de 95 ans.

Stan Lee a révolutionné les comic books en créant "Les Quatre Fantastiques" avec le dessinateur Jack Kirby en 1961, début d'une aventure qui a abouti au début des années 2000 à une transformation du cinéma hollywoodien vivant désormais sur la multiplication des "blockbusters".

L'originalité de Stan Lee fut de proposer des héros humains, tourmentés, complexes et commettant des erreurs, autant de caractéristiques qui les distinguent clairement des superhéros de l'éditeur concurrent DC Comics qui a assis sa notoriété sur des personnages comme Superman ou Wonderwoman.

---

Brexit-L'UE fait une nouvelle proposition, May prudente

LONDRES - Les Européens ont présenté hier les éléments d'une ultime proposition de projet d'accord pour parvenir à un accord amiable sur le Brexit après un marathon de négociations ce week-end, a déclaré Michel Barnier, selon le Financial Times qui a cité hier des diplomates au fait des négociations.

Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, a déclaré à des ministres des 27 pays membres de l'UE (hors Royaume-Uni) que "les paramètres d'un possible accord sont définis dans une très large mesure" mais nécessitent encore le feu vert des politiques, a rapporté le Financial Times.

Theresa May a accueilli cette proposition avec prudence, rappelant que d'importantes questions demeuraient irrésolues pour le moment et que le Royaume-Uni n'accepterait pas un accord à n'importe quel prix.

---

Facebook ouvre ses portes aux régulateurs français

PARIS - Une équipe resserrée de régulateurs français va être autorisée à observer en immersion les méthodes de Facebook pour lutter contre les discours haineux sur sa plateforme, un test inédit dont Paris compte s'inspirer alors que les réglementations sur le sujet tâtonnent.

L'annonce de cette expérimentation a été faite hier par Emmanuel Macron à l'occasion du Forum sur la gouvernance d'Internet réunissant à Paris responsables politiques et dirigeants du numérique.

La propagation des contenus racistes, sexistes ou appelant à la haine sur les grandes plateformes numériques est un sujet de préoccupation croissant pour les gouvernements qui y voient un risque pour le fonctionnement des démocraties.

---

Le couple Fourniret-Olivier de retour devant les juges

PARIS - Michel Fourniret et Monique Olivier, déjà condamnés pour le meurtre de sept adolescentes et jeunes femmes entre 1987 et 2001, comparaissent à partir d'aujourd'hui devant une cour d'assises pour le crime qui leur a permis de financer leurs meurtres.

Arrêté en juin 2003 en Belgique pour l'enlèvement d'une fillette et dénoncé en 2004 aux enquêteurs belges par son épouse et complice, "l'ogre des Ardennes" a notamment reconnu avoir tué en avril 1988 Farida Hammiche, compagne d'un braqueur côtoyé auparavant en prison, Jean-Pierre Hellegouarch.

Ce crime lui a permis de récupérer dans un cimetière du Val d'Oise quelques dizaines de kilos de lingots et pièces d'or provenant de vols à main armée commis entre 1981 et 1986 par un groupe de malfaiteurs resté célèbre sous le nom de "gang des postiches".

---

NEW YORK - La Bourse de New York a terminé en net recul hier, notamment le Nasdaq qui a perdu près de 2,8%, alourdie par une nouvelle chute d'Apple après les avertissements de trois de ses fournisseurs, qui ont pesé sur l'ensemble du secteur technologique.

Le dollar a grimpé à son plus haut niveau depuis 16 mois face à un panier de devises de référence, dans un contexte de tensions en Europe autour du Brexit et de l'Italie, tandis que le pétrole est retombé après une tentative de rebond.

L'indice Dow Jones a perdu 602,12 points, soit 2,32%, à 25.387,18. Le S&P-500, plus large, a reculé de 54,79 points, soit 1,97%, à 2.726,22. Le Nasdaq Composite a abandonné de son côté de 206,03 points (-2,78%) à 7.200,87.

---

BlaBlaCar va racheter les cars Ouibus à la SNCF

PARIS - La start-up française de covoiturage BlaBlaCar, leader mondial du covoiturage, est entré en négociations exclusives avec la SNCF en vue d'acquérir le service de cars low-cost Ouibus, ont annoncé hier les deux entreprises dans un communiqué.

"Ce projet prévoit que OUI.sncf intègre des offres de covoiturage et développe des offres combinées train+autocar et train+covoiturage. Il prévoit également que SNCF entre au capital de BlaBlaCar et que BlaBlaCar acquière l'activité Ouibus", a fait savoir la SNCF.

Ouibus, qui dessert pour l'heure 300 villes en France et dans 21 pays d'Europe, entend par cette acquisition "continuer de se développer sur les marchés du covoiturage et de l'autocar, de manière complémentaire, en France comme à l'international".

---

ArianeGroup confirme un projet de 2.300 réductions de postes

PARIS - ArianeGroup a confirmé hier un projet de 2.300 réductions de postes d'ici à 2022 dans le cadre d'un plan d'amélioration de sa compétitivité, alors que le marché des lancements de satellites devient plus difficile.

ArianeGroup est une coentreprise à parité entre Airbus et Safran. Sa filiale Arianespace commercialise les fusées Ariane.

Selon le journal Les Echos, les réductions d'effectifs pourraient être réalisées sans départ contraint, par le gel des embauches et le non-remplacement des départs naturels. Elles concerneraient à la fois les effectifs du groupe et ceux de ses sous-traitants, ArianeGroup et ses filiales totalisant environ 9.000 postes.