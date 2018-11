L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (12/11)

Décès de Stan Lee, créateur des superhéros Marvel

LOS ANGELES - Le scénariste et éditeur américain Stan Lee, co-créateur des superhéros Spider-Man, Iron Man, Hulk ou encore des X-Men, qui ont assuré le succès mondial des "comics" Marvel, est décédé à l'âge de 95 ans.

Stan Lee a révolutionné les comic books en créant "Les Quatre Fantastiques" avec le dessinateur Jack Kirby en 1961, début d'une aventure qui a abouti au début des années 2000 à une transformation du cinéma hollywoodien vivant désormais sur la multiplication des "blockbusters".

L'originalité de Stan Lee fut de proposer des héros humains, tourmentés, complexes et commettant des erreurs, autant de caractéristiques qui les distinguent clairement des superhéros de l'éditeur concurrent DC Comics qui a assis sa notoriété sur des personnages comme Superman ou Wonderwoman.

---

NEW YORK - La Bourse de New York a terminé en net recul lundi, notamment le Nasdaq qui a perdu près de 2,8%, alourdie par une nouvelle chute d'Apple après les avertissements de trois de ses fournisseurs, qui ont pesé sur l'ensemble du secteur technologique.

Le dollar a grimpé à son plus haut niveau depuis 16 mois face à un panier de devises de référence, dans un contexte de tensions en Europe autour du Brexit et de l'Italie, tandis que le pétrole est retombé après une tentative de rebond.

L'indice Dow Jones a perdu 602,12 points, soit 2,32%, à 25.387,18. Le S&P-500, plus large, a reculé de 54,79 points, soit 1,97%, à 2.726,22. Le Nasdaq Composite a abandonné de son côté de 206,03 points (-2,78%) à 7.200,87.

---

Facebook ouvre ses portes aux régulateurs français

PARIS - Une équipe resserrée de régulateurs français va être autorisée à observer en immersion les méthodes de Facebook pour lutter contre les discours haineux sur sa plateforme, un test inédit dont Paris compte s'inspirer alors que les réglementations sur le sujet tâtonnent.

L'annonce de cette expérimentation a été faite lundi par Emmanuel Macron à l'occasion du Forum sur la gouvernance d'Internet réunissant à Paris responsables politiques et dirigeants du numérique.

La propagation des contenus racistes, sexistes ou appelant à la haine sur les grandes plateformes numériques est un sujet de préoccupation croissant pour les gouvernements qui y voient un risque pour le fonctionnement des démocraties.

---

Brexit-L'UE fait une nouvelle proposition, May prudente

LONDRES - Les Européens ont présenté lundi les éléments d'une ultime proposition de projet d'accord pour parvenir à un accord amiable sur le Brexit après un marathon de négociations ce weekend, a déclaré Michel Barnier, selon le Financial Times qui cite lundi des diplomates au fait des négociations.

Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, a déclaré à des ministres des 27 pays membres de l'UE (hors Royaume-Uni) que "les paramètres d'un possible accord sont définis dans une très large mesure" mais nécessitent encore le feu vert des politiques, rapporte le Financial Times.

Theresa May a accueilli cette proposition avec prudence, rappelant que d'importantes questions demeuraient irrésolues pour le moment et que le Royaume-Uni n'accepterait pas un accord à n'importe quel prix.

---

Raids israéliens à Gaza après des tirs de roquettes

GAZA/JERUSALEM - Des Palestiniens de la bande de Gaza ont tiré plus de 80 roquettes lundi en direction du sud d'Israël, ce qui a entraîné peu après des frappes aériennes en représailles, au lendemain d'une incursion de Tsahal dans le territoire palestinien.

Au moins trois combattants palestiniens ont été tués dans les raids aériens israéliens, a déclaré le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Du côté israélien, au moins dix personnes blessées.

L'armée israélienne a également bombardé les locaux de la chaîne de télévision Al Aksa du Hamas, l'organisation palestinienne qui administre la bande de Gaza.

---

Accalmie de courte durée dans les combats à Hodeïda au Yémen

ADEN - Les combats ont connu une accalmie de courte durée lundi dans la ville portuaire d'Hodeïda, au Yémen, alors que les pays occidentaux pressent la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite de mettre fin à la guerre contre les rebelles houthis appuyés par l'Iran.

Après cette pause d'une douzaine d'heures, la coalition arabe a repris dans la soirée ses frappes aériennes contre plusieurs zones dans la région d'Hodeïda, indiquent des habitants et des associations humanitaires.

Les appareils ont bombardé l'entrée du port d'Hodeïda deux heures avant le coucher du soleil, tuant trois gardes, précisent un témoin et un organe de presse houthi.

---

Trump veut arrêter le nouveau comptage des voix en Floride

WASHINGTON - Donald Trump a demandé lundi que soit le nouveau comptage mécanique des voix pour les élections de mid-mandat en Floride et que les deux candidats républicains aux postes de sénateur et de gouverneur soient déclarés vainqueurs.

Comme le prévoit sa législation, la Floride procède à un nouveau comptage des suffrages car les résultats sont très serrés pour désigner avec certitude un vainqueur.

Les conclusions de ce nouveau dépouillement de plus de huit millions de suffrages seront connues jeudi à 15h00 (20h00 GMT).

---

MALIBU - Plus de deux cents personnes sont portées disparues alors que des vents secs et violents continuent d'attiser les flammes des incendies qui ravagent plusieurs régions de Californie où le bilan provisoire s'établit à 31 morts et pourrait s'alourdir.

Selon Kory Honea, le shérif du comté de Butte, les autorités sont sans nouvelles de 228 personnes alors que l'Etat connaît les incendies les plus dévastateurs de son histoire.

Le principal foyer, baptisé "Camp Fire" et situé dans le nord de l'Etat, et un autre foyer dans le Sud ont provoqué la destruction de plusieurs dizaines de milliers d'hectares de terrain.

---

Taxation des géants du numérique: accord "à portée de main"

PARIS - Un accord franco-allemand sur une taxation européenne des géants du numérique, comme Google et Facebook , est "à portée de main", a déclaré lundi le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, qui dit travailler "aux derniers points de compromis" avec son homologue Olaf Scholz.

"L'accord est à portée de main, j'ai confiance dans le gouvernement allemand, j'ai confiance dans mon homologue", a déclaré Bruno Le Maire sur France Inter.

Dans une interview au Spiegel, Olaf Scholz déclare que l'Allemagne soutient le modèle français de taxe sur le numérique et souhaite la conclusion au niveau européen d'une décision contraignante lors de la prochaine réunion des ministres européens, le mois prochain, pour parer un éventuel échec des discussions au niveau de l'OCDE.

---

Budget-Juncker et Scholz maintiennent la pression sur Rome

BERLIN - Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le ministre allemand des Finances Olaf Scholz ont maintenu la pression sur l'Italie lundi à la veille de l'expiration du délai qui lui a été accordé pour modifier son projet de budget 2019.

La Commission européenne a rejeté le mois dernier le projet de budget présenté par le gouvernement de coalition et lui a donné jusqu'à mardi pour corriger sa copie, mais les déclarations des dirigeants politiques de la péninsule laissent entendre que Rome ne reculera pas, au risque d'une escalade et d'une procédure de sanction.

---

Réunion à Matignon sur le prix des carburants

PARIS - Edouard Philippe a tenu lundi une réunion avec quelques piliers de son gouvernement pour régler les détails des mesures censées apaiser la colère des automobilistes suscitée par la hausse du prix des carburants à quelques jours de la journée de blocage organisée à l'appel des "gilets jaunes".

L'exécutif mise notamment sur le "chèque énergie" et la prime à la conversion pour résoudre cette équation complexe, qui consiste à rendre du pouvoir d'achat à certains Français sans laisser filer le déficit budgétaire.

---

BlaBlaCar va racheter les cars Ouibus à la SNCF

PARIS - La start-up française de covoiturage BlaBlaCar, leader mondial du covoiturage, est entré en négociations exclusives avec la SNCF en vue d'acquérir le service de cars low-cost Ouibus, annoncent les deux entreprises dans un communiqué.

"Ce projet prévoit que OUI.sncf intègre des offres de covoiturage et développe des offres combinées train+autocar et train+covoiturage. Il prévoit également que SNCF entre au capital de BlaBlaCar et que BlaBlaCar acquière l'activité Ouibus", fait savoir la SNCF.

Ouibus, qui dessert pour l'heure 300 villes en France et dans 21 pays d'Europe, entend par cette acquisition "continuer de se développer sur les marchés du covoiturage et de l'autocar, de manière complémentaire, en France comme à l'international".

---

ArianeGroup confirme un projet de 2.300 réductions de postes

PARIS - ArianeGroup a confirmé lundi un projet de 2.300 réductions de postes d'ici à 2022 dans le cadre d'un plan d'amélioration de sa compétitivité, alors que le marché des lancements de satellites devient plus difficile.

ArianeGroup est une coentreprise à parité entre Airbus et Safran. Sa filiale Arianespace commercialise les fusées Ariane.

Selon le journal Les Echos, les réductions d'effectifs pourraient être réalisées sans départ contraint, par le gel des embauches et le non-remplacement des départs naturels. Elles concerneraient à la fois les effectifs du groupe et ceux de ses sous-traitants, ArianeGroup et ses filiales totalisant environ 9.000 postes.

---

La CGT annonce des grèves mardi et le 29/11

PARIS - La CGT d'EDF a annoncé lundi une grève mardi et une seconde le 29 novembre pour protester contre d'éventuels projets gouvernementaux de transformation de l'entreprise.

Le syndicat a précisé que 500 salariés travaillant dans les centrales nucléaires du groupe se réuniraient mardi dans les centres de décision parisiens et que la production d'électricité devrait être affectée.

Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a déclaré le mois dernier que le gouvernement étudiait toutes les options concernant l'organisation d'EDF, y compris le statu quo.