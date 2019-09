La compagnie All Nippon Airways choisit les services de Safran Nacelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran Nacelles a signé aujourd’hui un contrat de services NacelleLife avec All Nippon Airways (ANA) portant sur les trois Airbus A380 de la compagnie aérienne japonaise. Avec ce contrat d’une durée de 10 ans, ANA bénéficiera de la garantie OEM (Original Equipment Manufacturer) sur les solutions de maintenance, réparation et entretien (MRO, Maintenance, Repair and Overhaul), développées à partir des données recueillies par les centres MRO de Safran Nacelles sur leurs équipements en service.La compagnie aérienne aura également accès à un stock partagé de pièces de rechange. Enfin, un stock dédié d'entrées d'air de rechange sera à disposition de l'opérateur à Honolulu, îles hawaïennes des Etats Unis au milieu de l'océan Pacifique.ANA est la plus grande compagnie aérienne japonaise qui exploite depuis peu deux de ses trois A380. Elle a pris possession de son premier appareil il y a tout juste quelques mois pour sa ligne Tokyo- Honolulu.