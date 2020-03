SAFRAN : Berenberg réduit sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a réduit son objectif de cours de 115 à 85 euros sur le titre Safran, compte tenu de la nette détérioration des perspectives des compagnies aériennes et de l’impact que cela aura sur l’équipementier aéronautique. Le broker a abaissé ses prévisions de bénéfice par action pour 2020 (-13%), 2021 (-12%) et 2022 (-7%). Ceci étant, l’analyste maintient sa recommandation Conserver sur Safran, car le groupe est bien capitalisé et le broker se dit convaincu qu'il pourra traverser cette crise.