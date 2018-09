SAFRAN : Berenberg revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg relève son objectif de cours de 105 à 140 euros sur le titre Safran, tout en confirmant sa recommandation Achat. Malgré de légers délais dans la livraison des moteurs Leap, le bureau d’études salue des résultats semestriels meilleurs que prévu à tous les niveaux. De plus, l’analyste entrevoit de forts signaux que les perspectives à plus long terme s’améliorent, avec la réduction des risques sur le programme Leap et l’intégration de Zodiac Aerospace.