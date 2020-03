Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours de 162 à 158 euros sur le titre Safran, tout en maintenant sa recommandation Surperformance. Le broker note que les objectifs 2020 sont teintés de prudence et reflètent les difficultés du Boeing 737 MAX. In fine, l’analyste a réduit ses prévisions de bénéfice opérationnel pour 2020 (-5%), 2021 (-2%) et 2022 (-1%).