SAFRAN : JPMorgan adopte une recommandation positive

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 128 euros à 156 euros sur Safran après l’annonce des résultats semestriels. Le bureau d'études a augmenté ses estimations de bénéfice par action 2019-22 de 5 à 7 % par an. Il constate que Zodiac réalise de bien meilleures performances que prévu, ce qui réduit les risques liés à l'acquisition.Par ailleurs, la remise en service du B737MAX semble plus proche tandis que l'insuffisance des livraisons des appareils de ce modèle en 2019 et 2020 aidera presque certainement les revenus du groupe dans le SAV au cours 12-24 prochains mois.Tout ce qui précède donne à penser au broker que Safran peut regagner la prime dont il a toujours bénéficié au niveau de sa valorisation par rapport à ses pairs européens.