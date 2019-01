Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a dégradé son opinion de Surpondérer à Neutre sur le titre Safran et abaissé son objectif de cours de 135 à 115 euros. Le broker américain a intégré les nouvelles guidances à horizon 2022 communiquées par l’équipementier pour l’aérospatial et la défense il y a un mois et demi. Cela l’a conduit à réduire ses estimations de bénéfice par action de 6 à 8% sur la période 2019-2021. L’analyste souligne également la progression de plus de 60% du titre depuis le 1er janvier 2016. Néanmoins, in fine, l’expert salue toujours les qualités du groupe.