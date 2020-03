SAFRAN : Jefferies toujours à Sous-performance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a réitéré son opinion Sous-performance sur le titre Safran, ainsi que son objectif de cours de 120 euros. L’équipementier présent dans l’aéronautique, l’espace et la défense a retiré ses objectifs 2020, annulé son dividende 2019 et mis en place une nouvelle ligne de crédit de 3 milliards d'euros. Rien de bien surprenant aux yeux du broker, compte tenu de la crise du Covid-19. Toutefois, celui-ci se montre plus surpris lorsque le groupe dit se réserver la possibilité d'engager un nouveau programme de rachat d'actions quand les conditions le permettront.Dans un tel contexte, on ne voit pas cela tous les jours, commente le broker.