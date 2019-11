SAFRAN : Olivier Andries sera le futur Directeur Général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d’administration de Safran a choisi lundi Olivier Andries (57 ans) pour succéder à Philippe Petitcolin en tant que Directeur Général à compter du 1er janvier 2021, au terme d’une période de transition d’un an qui commencera le 1er janvier 2020. A cette date, Olivier Andries sera nommé Directeur auprès du Directeur Général. « Olivier Andries a acquis une solide expérience opérationnelle depuis 10 ans dans nos activités de Défense et Sécurité (2009-2011), puis Propulsion depuis 2011 (Safran Helicopter Engines et Safran Aircraft Engines) », explique Safran.Olivier Andries consacrera l'année 2020 à des missions spécifiques sous l'autorité de Philippe Petitcolin.