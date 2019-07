SAFRAN : Textron abandonne le moteur Silvercrest

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Textron a décidé de suspendre le programme Hemisphere, pour lequel le moteur Silvercrest développé par Safran Aircraft Engines avait été sélectionné. Le contrat initial entre Cessna (Textron Aviation) et Safran Aircraft Engines est par conséquent résilié, sans impact financier pour les deux parties. Si le couple avion / moteur n'atteint pas, à ce jour, l'ensemble de ses objectifs, le développement du moteur Silvercrest a, pour sa part, réalisé depuis 12 mois les progrès attendus, a indiqué Safran.Les résultats des essais au sol du nouveau compresseur haute pression ont démontré un niveau de performance supérieur aux attentes. Des essais complémentaires sont prévus prochainement afin de confirmer les améliorations apportées au moteur et de finaliser le processus de validation de ses performances et de sa durabilité.Safran Aircraft Engines continuera à utiliser le Silvercrest comme plateforme de recherche et technologie (R&T) et tiendra Textron informé des progrès du moteur, lui donnant ainsi l'opportunité de réévaluer la situation.