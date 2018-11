SAFRAN : démarrage des activités de la joint-venture avec BOEING

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOEING COMPANY (THE) -1.00% 367.67 26.15% SAFRAN -1.57% 112.6 33.10%

L’américain Boeing et le français Safran ont obtenu les autorisations réglementaires pour débuter les activités de la joint-venture pour la conception, la fabrication et le support après-vente de Groupes Auxiliaires de Puissance (Auxiliary Power Units, APU). Il s’agit de systèmes embarqués non propulsifs dont l’objectif principal est de produire de l’énergie pour démarrer les moteurs principaux et alimenter les différents systèmes de bord au sol et, si besoin, en vol.Les deux groupes ont également nommé Étienne Boisseau à la tête de la joint-venture en qualité de Directeur général.La joint-venture est détenue à 50 % par chacun des deux groupes. L'équipe de démarrage réalisera le travail de conception à San Diego, en Californie.Le nom de la joint-venture ainsi que la localisation du futur siège social et des unités de production et de services seront annoncés ultérieurement.