SAFRAN : et AECC renforcent leur coopération autour du moteur WZ16

Safran et Aero Engine Corporation of China (AECC) ont signé un protocole d’accord portant sur un renforcement de la coopération industrielle autour du moteur d’hélicoptère franco-chinois WZ16. Dans le cadre de ce protocole d’accord, Safran Helicopter Engines et AECC s’engagent à étudier la création d’une joint-venture en Chine pour le support et la maintenance des moteurs WZ16 en service, mais également à préparer et lancer la production en série du WZ16 pour la première commande de 120 moteurs et discuter d’une extension à 100 moteurs supplémentaires.Enfin, les deux groupes s'engagent à étudier de nouvelles applications pour le WZ16, notamment dans le domaine des avions avec une version turbopropulseur de ce moteur.