Safran inaugure son centre de recherche dédié aux composites à matrice céramique. Le site accueille une centaine de spécialistes, une vingtaine de doctorants et abrite quelque 200 équipements de recherche de très haute technologie. Il est situé au cœur du projet urbain de l’OIM Bordeaux Aeroparc. Safran renforce ainsi ses investissements de recherche sur les matériaux composites à matrice céramique pour accompagner la nécessaire diminution de consommation de kérosène, par l’allègement de ses moteurs et l’amélioration de leur rendement.Les travaux menés sur ce nouveau site permettent d'envisager de remplacer les pièces de moteurs en alliages métalliques par des matériaux composites plus légers et plus résistants à très haute température.