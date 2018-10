Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Agence des participations de l’État a annoncé la clôture, lundi soir, de l’opération de cession par l’État de 10,41 millions actions Safran, soit 2,35% du capital. Cette opération rapportera à l’État environ 1,24 milliard d’euros. Au terme de ce placement, l’État restera le premier actionnaire de Safran, avec 10,81% du capital et environ 17,67% des droits de vote. Le produit de cession de ces titres servira à alimenter le fonds pour l’innovation et l’industrie dédié au financement des innovations de rupture.Par ailleurs, 1 156 667 actions supplémentaires (soit 0,26% du capital) seront ultérieurement proposées aux salariés et anciens salariés du groupe.