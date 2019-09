Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran Helicopter Engines, ZF Luftfahrttechnik GmbH (ZFL), et MT-Propeller ont signé un accord de coopération pour la conception d’un turbopropulseur destiné à un futur drone européen. Ce moteur, 100% européen, sera dérivé de l’Ardiden 3 et utilisera des technologies mises au point avec le démonstrateur Tech TP, qui a réalisé son premier essai au banc en juin 2019. Dans ce partenariat, MT-Propeller sera en charge de l’hélice et ZFL du réducteur d'hélice et du système d'entraînement des accessoires (PAGB - propeller and accessory gearbox).