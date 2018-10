SAFRAN : nouvelle publication supérieure aux attentes, le titre monte

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C’est une nouvelle publication pour Safran et donc un nouveau succès. Ainsi, l’équipementier pour l'aérospatiale et la défense a dévoilé un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre 2018 et s’est montré (une nouvelle fois) rassurant sur l’intégration de Zodiac Aerospace et la montée en cadence de production des moteurs LEAP. Sans surprise, le titre signe donc l’une des plus fortes progressions du CAC 40 à la faveur d’un gain de 5,13% à 110,60 euros.Dans le détail, Safran a publié un chiffre d'affaire ajusté de 5,348 milliards d'euros, comprenant la contribution de 1,2 milliard de Zodiac Aerospace. Safran dépasse ainsi le consensus Reuters réalisé par Inquiry Financial (5,224 milliards). L'activité ressort ainsi en progression de 45,4 % sur une base publiée et de 11,4 % sur une base organique.Dans son communiqué, Safran explique avoir établi un chiffre d'affaires ajusté afin de refléter les performances économiques réelles du groupe et permettre leur suivi et leur comparabilité avec celles de ses concurrents.Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ajusté ressort à 14,854 milliards d'euros, comprenant la contribution de 2,716 milliards de Zodiac Aerospace. L'activité augmente de 30,9 % sur une base publiée et de 10,5 % sur une base organique." Durant les neuf premiers mois de 2018, nos activités de Propulsion, d'Équipements aéronautiques et de Défense affichent une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 10 %, témoignant de la demande soutenue pour nos produits ainsi que d'un environnement porteur ", a commenté Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran.Le dirigeant a également abordé les dossiers clefs du moment sur lesquels il s'est montré (une nouvelle fois) rassurant.Le dirigeant indique ainsi que " le chiffre d'affaires de Zodiac Aerospace est en ligne avec la feuille de route financière " et que " la production de moteurs LEAP s'est encore accélérée au 3e trimestre " , ce qui l'amène à confirmer l'objectif de livraison de 1 100 moteurs en 2018." Dans l'ensemble, grâce à la performance des neuf premiers mois de l'année, nous sommes en très bonne voie pour réaliser nos objectifs 2018 ", a conclu Philippe Petitcolin.Des objectifs qu'il avait d'ailleurs relevés en septembre dernier. De ce fait, hors Zodiac Aerospace, Safran vise une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 7 % à 9 % et une croissance du résultat opérationnel courant ajusté d'environ 20 % sur la base d'un cours couvert de 1,18 dollar pour 1 euro.En réaction à cette publication, JPMorgan a salué une compagnie de classe mondiale et identifié un point d'entrée attractif sur la valeur. De plus, le bureau d'études souligne que la journée investisseurs du 29 novembre prochain devrait être un catalyseur positif pour Safran.