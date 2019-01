Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Safran (-3,10% à 104,60 euros) accuse le plus lourd repli du CAC 40, après une heure de cotation sur la place de Paris. L’équipementier pour l’aérospatial et la défense est pénalisé par une note défavorable d’analyste. Ainsi, selon une source de marché, JPMorgan a dégradé son opinion de Surpondérer à Neutre sur le titre et abaissé son objectif de cours de 135 à 115 euros. Pour mémoire, Safran avait bondi en 2018 de 22,7% à 105,40 euros, soit la meilleure performance annuelle du CAC 40, grâce à des perspectives prometteuses.