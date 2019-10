SAFRAN, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 31 octobre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SAFRAN (+1,44% à 144,58 euros)Safran grimpe dans le sillage de son point d'activité pour le troisième trimestre 2019, à l'issue duquel il a confirmé ses perspectives 2019. Ainsi, l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense a publié un chiffre d'affaires de 6,095 milliards d'euros sur la période, en progression de 14 % à données publiées sur un an et de 9,8 % en organique. Sur les neuf premiers mois de 2019, le chiffre d'affaires atteint 18,197 milliards d'euros, en hausse de 22,5 % à données publiées et de 12,6 % en organique.