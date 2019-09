SAFRAN, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 5 septembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SAFRAN (+6,55% à 139,85 euros)Safran prend la première place de l'indice dans le sillage de résultats semestriels supérieurs aux attentes. Ces derniers ont permis à l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense de relever ses objectifs annuels (jugés prudents par les investisseurs en février dernier) et de reléguer au second plan l'épine dans le pied que représente le dossier Boeing.